«Премьер» проводит бесплатные показы фильмов ко Дню семьи, любви и верности

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Три дня в пермском кинотеатре «Премьер» можно будет бесплатно посмотреть российские фильмы о семье и детях. Вход на показы свободный (по количеству мест в зале). Бесплатный билет можно получить за час до начала сеанса в кассе киноцентра.8 июля в 15:00 – «Мамы» (12+) – восемь историй из жизни женщин и их детей в день Восьмого марта о том, какой разной бывает материнская любовь. В ролях – известные российские актеры Светлана Ходченкова, Дмитрий Дюжев, Лия Ахеджакова и другие.9 июля в 15:00 – «Семья года» (12+). Многодетная семья, увязшая в кредитах и долгах, на стареньком микроавтобусе едет на конкурс «Семья года». Они уверены, что главный приз конкурса — последний шанс спасти семью от краха.10 июля в 15:00 – «Отряд Таганок» (6+). Мальчишки из маленького аула, вдохновляясь фильмом «Тимур и его команда», создают отряд «Таганок», чтобы заселить рыбой озеро на вершине горы Кирамет и спасти гору. Им предстоит трудный путь на высокую гору и настоящие испытания дружбы.