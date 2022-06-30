«Уралкалий» опубликовал ESG-отчет за 2021 год

Марина Тушина © Вечерние ведомости

Основная тема отчета - «Навстречу устойчивому будущему». В нем представлен обзор прогресса компании в реализации ESG-стратегии до 2025 года по десяти направлениям. Отдельное внимание уделено теме изменения климата и выполнению ключевых показателей эффективности в области устойчивого развития.Документ подготовлен в соответствии со стандартами отчетности Global Reporting Initiative (GRI) и Sustainability Accounting Standards Board (SASB), а также раскрывает информацию в соответствии с рекомендациями группы по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной с климатом (TCFD).Елена Эскина, директор по устойчивому развитию ПАО «Уралкалий», отметила:- Мы рады представить очередной ESG-отчет «Уралкалия», демонстрирующий системный подход компании к ESG-трансформации даже в текущих геополитических условиях. «Уралкалий» продолжит работу по основным направлениям ESG-стратегии, своевременно информируя все заинтересованные стороны о своем прогрессе в области устойчивого развития.