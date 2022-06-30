В субботу в Прикамье пройдет сразу три фестиваля

12.50 Среда, 6 июля 2022
Пермский край: новости дня
Лето - время фестивалей. 9 июля в Пермском крае июля пройдут сразу три больших события.

Пермский краевой сельский Сабантуй-2022 пройдет в селе Усть-Турка (Кунгурский муниципальный округ). Начало в 11 часов.

Празднование Сабантуя – давняя историческая традиция, которая, по мнению специалистов, имеет существенную ценность с исторической, художественной и этнологической точек зрения. Сабантуй – это праздник красивых обрядов и обычаев, песен и танцев, национальных блюд и традиционных ремесел. Он проходит ежегодно в летний период, когда весенние крестьянские заботы уже позади, а до жатвы ещё далеко. Краевой сельский Сабантуй объединяет людей разных национальностей, вероисповеданий, жителей многих муниципальных территорий Пермского края, а также Башкирии и Татарстана.

В 12.00 на «ипподроме» начнётся одно из главных событий праздника – конные скачки, а в с 12.30 до 16.00 на главной и малой сценах пройдут выступления творческих коллективов Пермского края, театра танца Филармонии Республики Башкортостан и Заслуженного артиста Республики Башкортостан и Республики Татарстан Анвара Нургалиева.

Гостей Сабантуя ждут соревнования по национальной борьбе корэш, спортивные состязания по армрестлингу, гиревому спорту, борьбе мешками на бревне, лазанью на вертикальный столб, перетягиванию каната. Откроют работу национальные ярмарочные ряды с изделиями народных умельцев и сельскохозяйственной продукцией, пройдут мастер-классы по традиционным ремеслам и рукоделию.

Пермский краевой сельский Сабантуй проводится в рамках реализации государственной программы «Общество и власть» при поддержке администрации губернатора Пермского края, администрации Кунгурского муниципального округа и министерства культуры Пермского края.

В селе Молёбка в этот же день пройдет межрегиональный этнофестиваль «Молёбский треугольник: миф и реальность». Гостей ждут разнообразные площадки фестиваля от ремесленного до обрядового дворов, а также экскурсия по селу Молёбка, на которой расскажут о тайнах и легендах этого загадочного места.

В программе фестиваля есть и дефиле театров моды «НеоВзгляд», и шоу-конкурс кулинаров и поваров Пермского края «Битва поваров», на котором гости фестиваля увидят все этапы приготовления традиционных блюд жителей Прикамья и, конечно, примут участие в дегустации, и работа площадки «Виртуальная реальность», и множество других ярких событий.

Начало фестиваля «Молёбский треугольник» в 17 часов в селе Молёбка (Кишертский муниципальный округ).

Фестиваль проводится в рамках проекта «Сказание долины камней» краевой программы «Пермский край – территория культуры» при поддержке министерства культуры Пермского края.

В старейшем городе Прикамья, Чердыни, 9 июля откроется фестиваль «Прокопьевская ярмарка». У Прокопьевской ярмарки давняя и богатая история. Она была учреждена Вологодской епархией ещё в XVI веке. Ярмарка проходила в середине лета целую неделю, на неё съезжались купцы, мастеровые, народные умельцы. В 2016 году ярмарка была возрождена.

В программе фестиваля 2022 года можно увидеть конкурс мастер-классов декоративно-прикладного искусства, кукольные представления и мастер-классы на творческой площадке «Балаганчик кукольника», ярмарку фотосессий от театральной мастерской «Аншлаг». И, конечно же, собственно ярмарочные ряды от мастеров декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов и традиционных ремесел «Чердынский Торжок» и от мастеров гастрономических. На «Чердынском гостинце» всех ждут презентации гастрономических брендов Чердыни и, конечно, возможность попробовать знаменитые чердынские пряники и зефир.

Праздник проводится в рамках проекта «59 фестивалей 59 региона» при поддержке министерства культуры Пермского края.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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