Студенты Пермского Политеха сконструировали электрический мини-экскаватор

12.44 Среда, 6 июля 2022
Пермский край: новости дня
За последние пять лет рынок малогабаритной техники вырос на 20%. Однако большинство ныне выпускаемого оборудования имеет ряд недостатков. Ученые Пермского Политеха сконструировали мини-экскаватор, который будет работать от электрической сети, что позволит сократить выброс вредных газов в атмосферу, упростить использование и обслуживание и при этом сэкономить ресурсы. Кроме того мобильность, простота и функционал станет главным преимуществом среди многих отечественных и зарубежных производителей.

Разработка политехников была представлена на конкурсе-акселераторе инновационных проектов «Большая разведка». Большую часть проектных и технических работ выполнили магистранты механико-технологического факультета: Власов Даниил, Гимадеев Ильдар, Токарев Матвей и Юров Артём.

По словам ученых, вариативность использования оборудования дает массу
возможностей в различных сферах. Например, работа в местах, где проезд обычной техники невозможен. Так, на дачных участках и в садах, где часто нет возможности нанять большую спецтехнику для раскопки траншеи для прокладки всевозможной сантехники, создания новых фундаментов или прокладки иных коммуникаций в связи с уже имеющимися постройками. В таком случае часто приходится прибегать к старому способу работы с лопатой, из-за чего процесс получается очень длительным, трудоемким и неэффективным.

– Кроме того, малогабаритный экскаватор можно использовать и в городских условиях, это службы водоснабжения и газовики для прокладки труб, связисты и энергетики для прокладки кабелей, дорожные службы для установки оград и дорожных знаков, озеленители для благоустройства дворов и посадки деревьев, аварийно-спасательные службы в экстренных случаях, – поделился кандидат технических наук, доцент кафедры автомобилей и технологических машин Леонид Янковский.

– Отдельным преимуществом является тот факт, что сам экскаватор электрический, это дает возможность работать в замкнутых пространствах без вреда для работников, поскольку работодателю нет необходимости доплачивать за вредность работы, – сообщает доктор технических наук, профессор кафедры автомобилей и технологических машин Михаил Бояршинов.

Малогабаритный экскаватор уже успел поработать в городе Очер (Пермский край) при благоустройстве приусадебного участка. В настоящее время перед политехниками стоит цель сделать мини-экскаватор полностью электрическим и, возможно, работающим на радиоуправлении.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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