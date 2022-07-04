Живопись, мода, история и поэзия: новые экспозиции в «Горьковке»

12.39 Среда, 6 июля 2022
Пермский край: новости дня
Пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на выставки картин «Времена года» и литературы к юбилеям П. Кардена, А. Григорьева, ко Дню Полтавской баталии.

Выставка «Времена года» открылась в арт-фойе второго этажа библиотеки (12+). В экспозиции новые работы непрофессиональных пермских художников из студии для взрослых «Магия цвета»: Галины Василенко, Светланы Шерстобитовой, Галины Давыдовой, Ольги Сопегиной, Елены Осколковой и Ларисы Старостиной.

«Каждое время года по-своему красиво и уникально, точно так же, как и мировоззрение живописца. Вместе с сезоном меняется и настроение, которое художник передает с помощью своих картин. Это могут быть пейзажи, натюрморты, даже просто приметы времени», - рассказали организаторы.

Выставка работает по 30 сентября. Вход свободный. Для справок: 238-35-37

«О легенде без слов»: выставка к 100-летию Пьера Кардена (16+). Сотрудники отдела литературы по искусству подобрали альбомы, книги, статьи из периодических изданий, посвященные всемирно известному художнику, кутюрье, гению от мира моды П. Кардену (1922-2020). Читатели увидят в экспозиции: фотоальбом С. Маковецкой «Тайна стиля. Майя Плисецкая и Пьер Карден», книгу Е. Косаревой «Мода. ХХ век. Развитие модных форм костюма» - энциклопедию-проводник по развитию модных форм женского и мужского костюмов с начала 1900-х до конца 1990-х гг., энциклопедию «Мода и стиль». Работает по 1 августа.

Отдел литературы по искусству (4 этаж, левое крыло), 236-22-82.

«Взошедший на Олимп»: выставка к 200-летию Аполлона Григорьева (16+). Малоформатный классический сборник произведений из серии «Библиотека поэта» 1966 года - идеальный вариант знакомства с творчеством Григорьева. Книга «Письма» – самое полное издание всех 305 сохранившихся писем выдающегося поэта и литературного критика А. Григорьева (1822-1864). Первая научная биография юбиляра «Последний русский романтик: Аполлон Григорьев» содержит библиографию его произведений и критические исследовательские работы о нем, предоставляет читателю широкую панораму культурной и общественной жизни 1840 -1860-х годов. Эти и многие другие книги, а также статьи из периодики ждут своего читателя до 1 августа.

Отдел литературы по искусству (4 этаж, левое крыло), 236-22-82.

С 7 по 24 июля будет работать выставка «Триумф Полтавской баталии» (16+). Приурочена ко Дню победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении 1709 года. Демонстрируются книги, описывающие историю русских войн и сражений. Среди изданий выделяется «Гистория Свейской войны» - ценнейший памятник в двух выпусках, повествующий о внешней и внутренней политике, экономических и военных событиях российского государства в период Северной войны. Другие книги расскажут непосредственно о Полтавском сражении, представлены и издания, иллюстрирующие победу русских под Полтавой в исторических и художественных памятниках и реликвиях.

Отдел социально-экономической литературы (правое крыло, 3 этаж), 236-21-20 (доб. 117).

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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