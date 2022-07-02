В Красновишерске должник по алиментам попытался скрыться от судебных приставов на острове

09.48 Среда, 6 июля 2022
Пермский край: новости дня
В добровольное изгнание отправился житель г. Красновишерска. Мужчина полагал, что на уединенном острове до него не доберутся судебные приставы, чтобы взыскать многотысячный долг по алиментам.

Новым местом жительства для 44-летнего должника стал поселок Велс, расположенный на острове посреди р. Вишера. Там мужчина предпочитал скрываться не только от правоохранителей, но и от родительского долга, который достиг 140 тысяч рублей. Исполнительное производство по факту невыплаты алиментов находилось в отделении судебных приставов по г. Красновишерску. Согласно решению суда, гражданин обязан был выплачивать своему ребенку ¼ часть от всех видов дохода. Но после увольнения перечисления в пользу взыскателя прекратились.

В рамках принудительного исполнения в отношении мужчины были вынесены запреты на регистрационные действия с имуществом и временно ограничено право на выезд за пределы Российской Федерации. Кроме того, должник был привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание ребенка. Но даже понесенное наказание не смогло изменить отношение горе-отца к своим обязанностям. Мужчина продолжал упорствовать в своем противоправном поведении: трудоустраиваться не планировал, на учет в Центр занятости населения не становился, ежедневно употреблял спиртные напитки.

Понимая, что следующим шагом судебных приставов будет уголовное преследование, мужчина перебрался в п. Велс, куда можно добраться лишь на лодке. Но и там его разыскали сотрудники ведомства. Должник был доставлен в подразделение службы, где ему вручили уведомление о возбуждении уголовного дела.

Также по заявлению взыскателя на ¼ долю в квартире, принадлежащей неплательщику, был наложен арест. Если гражданин не выплатит долг, то имущество будет выставлено на реализацию. По предварительной оценке стоимость недвижимости составляет 250 тысяч рублей.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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