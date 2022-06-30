В Перми выставлен на торги участок под среднеэтажную застройку

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Площадка, предназначенная для строительства многоквартирного дома, находится в Орджоникидзевском районе – на улице Вильямса, 5а. Аукцион на право заключения договора аренды участка пройдет 4 августа.Площадь участка составляет 4704 кв. метра, начальная стоимость – 6,8 млн рублей. Здесь можно возвести многоквартирный жилой дом высотой до 6 этажей (зона среднеэтажной жилой застройки Ж-2). Победителю торгов нужно единовременно внести арендную плату за 3 года. Арендовать участок под строительство жилья можно на 5 лет и 6 месяцев.Также 4 августа на торгах будут представлены две площадки в микрорайоне Ново-Бродовский под строительство индивидуального жилья и одна площадка под складирование.