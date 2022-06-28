В Росреестре по Пермскому краю разъяснили, что такое залог в пользу налогового органа
Пермский край: новости дня
Налоговый кодекс РФ гласит: обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов может быть обеспечена залогом (ипотекой) в пользу налогового органа РФ.
В каких случаях недвижимое имущество признается находящимся в залоге у налогового органа на основании закона?
Первый случай - неуплата в течение одного месяца задолженности по налогам (сборам, страховым взносам), о которой вынесено решение о взыскании. Исполнение решения обеспечено арестом на имущество.
Второй - вступление в силу решения проверки налогового органа (п. 7 ст. 101 Налогового кодекса РФ), исполнение которого обеспечено запретом на отчуждение (передачу в залог) имущества налогоплательщика.
Залог в силу закона подлежит государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости.
При неисполнении обязанности по уплате причитающихся сумм налога (сбора, страховых взносов) и соответствующих пеней налоговый орган осуществляет исполнение этой обязанности за счет стоимости заложенного недвижимого имущества.
Предметом залога может быть имущество, в отношении которого может быть установлен залог по гражданскому законодательству Российской Федерации.
Совершение каких-либо сделок в отношении такого имущества, в том числе сделок, совершаемых для погашения сумм задолженности, может осуществляться только по согласованию с залогодержателем – налоговым органом.
В каких случаях недвижимое имущество признается находящимся в залоге у налогового органа на основании закона?
Первый случай - неуплата в течение одного месяца задолженности по налогам (сборам, страховым взносам), о которой вынесено решение о взыскании. Исполнение решения обеспечено арестом на имущество.
Второй - вступление в силу решения проверки налогового органа (п. 7 ст. 101 Налогового кодекса РФ), исполнение которого обеспечено запретом на отчуждение (передачу в залог) имущества налогоплательщика.
Залог в силу закона подлежит государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости.
При неисполнении обязанности по уплате причитающихся сумм налога (сбора, страховых взносов) и соответствующих пеней налоговый орган осуществляет исполнение этой обязанности за счет стоимости заложенного недвижимого имущества.
Предметом залога может быть имущество, в отношении которого может быть установлен залог по гражданскому законодательству Российской Федерации.
Совершение каких-либо сделок в отношении такого имущества, в том числе сделок, совершаемых для погашения сумм задолженности, может осуществляться только по согласованию с залогодержателем – налоговым органом.
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