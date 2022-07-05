Здоровый и зависимый: о последствиях трудоголизма рассказала ученый Пермского Политеха

13.06 Вторник, 5 июля 2022
Пермский край: новости дня
Ежегодно 5 июля отмечается День трудоголика. По данным опроса «Работа.ру», к этой категории людей себя относит каждый пятый житель России. Любовь к профессии нередко может вызывать негативные последствия в плане перенапряжения, ухудшения соматического здоровья в результате истощения физических и психологических ресурсов человека при высоких нагрузках. Как избежать профессионального выгорания, рассказала доцент кафедры социологии и политологии Пермского Политеха Ольга Юрьева.

– Термин «трудоголизм» был введен в 1970-е годы и изначально обозначал одну из форм зависимого поведения человека, «бегство в работу» от реальной, обыденной жизни. Такие люди погружаются в работу, поскольку не могут конструктивным способом разрешить существующие психологические проблемы во взаимоотношениях с людьми, устранить свои внутренние конфликты. Например, причинами такого патологического трудоголизма могут стать переживание психотравмирующей ситуации (развод), бедность, родительская установка «счастье в деньгах», душевная пустота, перфекционизм, – рассказывает эксперт.

По словам Ольги Юрьевой, сегодня в психологии и социологии оформилась еще одна точка зрения на явление трудоголизма как форму позитивных социальных отклонений. «Счастливые» трудоголики, как правило, энтузиасты своего дела, преданы работе и получают от нее огромное удовольствие. Существует мнение, что благодаря удивительной приверженности работе здоровых трудоголиков человечество располагает выдающимися шедеврами искусства, открытиями в науке, позволившими изменить мир, и удивительными бизнес-решениями.
Но даже у здорового трудоголизма возможны негативные последствия в плане ухудшения физического и эмоционального здоровья. Зависимый же несет большую опасность.

– Он приводит к переутомлению, стрессам, психосоматическим заболеваниям, депрессивным расстройствам, вегетососудистой дистонии, ранней импотенции, бессоннице и другим патологическим изменениям в организме. Результатом такого состояния будут и разнообразные социальные проблемы: сужение интересов и круга общения, неблагополучный климат в семье, невозможность устроить личную жизнь. В этом смысле трудоголизм, как и любая аддикция, сопровождается характерными личностными изменениями, затрагивающими, прежде всего, эмоционально-волевую сферу. Развитие процесса сочетается с нарастанием эмоциональной опустошенности, нарушается способность к эмпатии, – комментирует ученый Пермского Политеха.

Среди симптомов профессионального выгорания выделяют постоянную усталость, бессонницу, расстройство пищеварения, головные боли. В эмоциональном плане у человека наблюдается беспричинная тревожность и беспокойство, возможны нервные срывы, повышенная раздражительность, развитие депрессивного состояния. На поведенческом уровне такие люди переживают ощущение бессмысленности и тяжести труда, «ступор» при выполнении важных профессиональных задач, отдаление от коллег, регулярное нарушение рабочего режима, возникновение вредных привычек. При появлении похожих симптомов нужно немедленно обратиться к специалистам.

– Чтобы избежать выгорания и других негативных последствий, следует внимательно относиться к своему физическому и психологическому здоровью. Правильно распределять рабочую/учебную нагрузку в течение дня. Обязательно подключать двигательную активность: прогулки, бег, фитнес, бассейн. Придерживаться оптимального режима сна. Нужно помнить, что жизнь – это не только работа/учеба, – отмечает Ольга Юрьева.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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