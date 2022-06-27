Двух пермяков будут судить за хищение железнодорожного имущества

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Следователи Пермского линейного отдела МВД России на транспорте завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух местных жителей.Как рассказали в ведомстве, в конце ноября прошлого года в Линейное отделение полиции на станции Левшино обратился дорожный мастер, который сообщил, что обнаружил вскрытие кладовой в нечетной горловине станции Левшино, откуда похищены детали верхнего строения пути.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции Прикамья по подозрению в хищении железнодорожного имущества установили и задержали двух подозреваемых - местных жителей. Установлено, что двое ранее судимых 36-летних злоумышленников проникли в помещение станции Левшино, где заметили в стене отверстие. Задержанные залезли в кладовую через отверстие в стене и вынесли железнодорожные детали. Похищенное злоумышленники сложили в овраге за помещением станции, затем заказали такси, чтобы вывезти и сдать в пункт приема металла. В несколько приемов похитители вывезли 519 железнодорожных деталей. Сумма причиненного ущерба составила более 34 тысяч рублей.При отработке пунктов приема металлолома сотрудники ЛоП на станции Левшино часть похищенных деталей установили и изъяли, остальные детали были утилизированы. В Пермском линейном отделе МВД России на транспорте в отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по пп. «а» и «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража).Сейчас уголовное дело с утвержденным транспортным прокурором обвинительным заключением передано на рассмотрение в суд.