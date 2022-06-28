В Добрянке должник по алиментам поставил под сомнение свое отцовство и проиграл

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Житель г. Добрянки в своем нежелании платить алименты 9-летнему сыну дошел до того, что стал сомневаться в своем отцовстве. Но надеждам было не суждено сбыться, проведенный тест ДНК с вероятностью 99,9% подтвердил родство между мужчиной и мальчиком.По решению суда гражданин должен был выплачивать ребенку ежемесячно 8 тысяч 258 рублей, но мужчина игнорировал свои родительские обязанности. Взыскатель обратился в отделение судебных приставов по г. Добрянке УФССП России по Пермскому краю с просьбой обязать должника регулярно выплачивать установленную сумму. Сотрудники ведомства возбудили исполнительное производство и запросили от неплательщика данные о его заработной плате или иных источниках дохода, но тот проигнорировал законные требования судебных приставов.Горе-отца доставили в подразделение судебных приставов и потребовали объяснить, почему он накопил порядка 800 тысяч рублей задолженности по алиментным платежам. Кроме этого, на мужчину был составлен административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ за невыплату средств на содержание ребенка. Но даже 100 часов обязательных работ не убедили нарушителя в том, что он должен помогать своему ребенку. Понимая, что ему может грозить до одного года лишения свободы за неуплату алиментов, нарушитель выразил сомнения в своем отцовстве, но назначенная судебно-биологическая экспертиза не оставила сомнений, все это время гражданин не помогал родному сыну.Результаты исследования вместе с материалами уголовного дела были переданы в прокуратуру г. Добрянка для проверки и дальнейшего направления в суд.