В Добрянке должник по алиментам поставил под сомнение свое отцовство и проиграл

10.13 Вторник, 5 июля 2022
Пермский край: новости дня
Житель г. Добрянки в своем нежелании платить алименты 9-летнему сыну дошел до того, что стал сомневаться в своем отцовстве. Но надеждам было не суждено сбыться, проведенный тест ДНК с вероятностью 99,9% подтвердил родство между мужчиной и мальчиком.

По решению суда гражданин должен был выплачивать ребенку ежемесячно 8 тысяч 258 рублей, но мужчина игнорировал свои родительские обязанности. Взыскатель обратился в отделение судебных приставов по г. Добрянке УФССП России по Пермскому краю с просьбой обязать должника регулярно выплачивать установленную сумму. Сотрудники ведомства возбудили исполнительное производство и запросили от неплательщика данные о его заработной плате или иных источниках дохода, но тот проигнорировал законные требования судебных приставов.

Горе-отца доставили в подразделение судебных приставов и потребовали объяснить, почему он накопил порядка 800 тысяч рублей задолженности по алиментным платежам. Кроме этого, на мужчину был составлен административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ за невыплату средств на содержание ребенка. Но даже 100 часов обязательных работ не убедили нарушителя в том, что он должен помогать своему ребенку. Понимая, что ему может грозить до одного года лишения свободы за неуплату алиментов, нарушитель выразил сомнения в своем отцовстве, но назначенная судебно-биологическая экспертиза не оставила сомнений, все это время гражданин не помогал родному сыну.

Результаты исследования вместе с материалами уголовного дела были переданы в прокуратуру г. Добрянка для проверки и дальнейшего направления в суд.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Работникам Уральского компрессорного завода наконец выплатили зарплату
28 июня 2022
Владельцы екатеринбургских ресторанов попросили УФАС сдержать цены на лососину
29 июня 2022
Глава Ростуризма гуляла по Екатеринбургу в одежде стоимостью более полумиллиона рублей
27 июня 2022
В Нижнем Тагиле водитель «Toyota» сбил 16-летнего подростка
03 июля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:00 В Перми выставлен на торги участок под среднеэтажную застройку
13:38 В Росреестре по Пермскому краю разъяснили, что такое залог в пользу налогового органа
13:06 Здоровый и зависимый: о последствиях трудоголизма рассказала ученый Пермского Политеха
12:47 Двух пермяков будут судить за хищение железнодорожного имущества
10:13 В Добрянке должник по алиментам поставил под сомнение свое отцовство и проиграл
23:40 В Перми завершился первый международный турнир Ural Fighting Championship
13:45 В Пермском Политехе создана нейросеть для цифрового мониторинга разработки нефтяных месторождений
13:26 Более 22 тысяч жителей Прикамья оформили права на недвижимое имущество
13:14 В Перми пройдет городская ярмарка
12:47 «Горьковка» приглашает краеведов и любителей поэзии
09:28 В Перми коллектор вне закона привлечен к ответственности
16:55 В Прикамье стартовала «Дачная амнистия 2.0»
15:06 Жительницу Прикамья будут судить за продажу несуществующих щенков и котят
14:36 Ученые Пермского Политеха автоматизировали стенд для испытаний газотурбинных установок с помощью нейросети
12:42 «Горьковка» открывает экспозиции к примечательным датам
10:04 В Прикамье судебные приставы арестовали наследство неплательщицы алиментов, задолжавшей своим детям 1 млн рублей
14:04 В Пермском крае возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений
13:37 Летний читальный зал «Горьковки»: итоги первой недели
13:20 Жителя Прикамья будут судить за кражу у племянника
13:14 Пермский Политех вошел в премьер-лигу предметного национального агрегированного рейтинга
09:39 Жительница Перми рискует лишиться автомобиля из-за кредитной задолженности
Все новости
14:48 Туроператоры не надеются на большой поток туристов в Финляндию после снятия ограничений
12:39 Япония внесла в санкционный список ещё 57 россиян и 6 компаний
11:31 Volvo Group планирует сократить часть сотрудников в России
18:17 Песков прокомментировал ситуацию с ограничением транзита в Калининград
15:38 Составлен рейтинг качества дорог среди регионов России
15:11 IKEA начнёт онлайн-распродажу оставшихся товаров 5 июля
15:05 Папа Франциск собирается посетить Москву и Киев
10:42 В Оренбургской области в результате ДТП погибли 8 человек
10:16 В Москве задержана объявленная в розыск экс-зампрокурора Новосибирской области
09:50 МЧС сообщает о крупном пожаре в столице Тывы
09:33 В Дании в результате стрельбы в торговом центре погибли три человека, еще несколько ранены
17:33 Аксенов объяснил задымление в районе Крымского моста учениями
16:10 Глава Якутии сообщил об одном выжившем при крушении самолета Ан-2
15:31 В Госдуму внесен законопроект о «спецмерах в экономике» при проведении «военных операций» за рубежом
12:16 Экипаж Ми-8 «Полярных авиалиний» обнаружил пропавший Ан-2 на склоне горы
12:00 Хинштейн: в законопроект о частной охранной деятельности внесли категорию «телохранитель»
11:11 Роспотребнадзор объявил о снятии ковидных ограничений, в том числе масочного режима
10:38 В Новосибирске ученый Дмитрий Колкер арестован по подозрению в госизмене до конца августа
10:07 Житель Якутска поймал упавшего с 12 этажа 5-летнего ребенка
09:49 В Испании из-за забастовки сотрудников авиакомпании отменены или задержаны десятки рейсов
17:28 МВД: ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в хищении средств академии
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK