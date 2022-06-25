В Перми завершился первый международный турнир Ural Fighting Championship

Марина Тушина © Вечерние ведомости

Международный турнир Ural Fighting Championship в Перми прошел по правилам кикбоксинга К1 и ММА. Участие в нем приняли 50 бойцов из 12 стран.Всего в турнире выступали 12 прикамских бойцов, 9 из Перми и трое из Соликамска. 11 из них принимали участие в предварительных боях - для многих их них это был первый опыт выступления среди профессионалов. В итоге 8 наших земляков одержали победы.В основном карде турнира, который состоял из 4 поединков, выступил Сергей Пономарев. Представитель Соликамска уже имеет в своем активе несколько побед по версии К1. Его соперником стал турок Сердар Йигит. Ранее спортсмены уже встречались в очном противостоянии, тогда победу праздновал Сергей Пономарев. И на этот раз наш земляк одержал победу.В итоге у соликамских спортсменов клуба «Uralkali Fighter» - стопроцентный результат, три победы из трех. В предварительных боях Валерий Бизяев и Артём Швецов нокаутировали своих соперников уже в первом раунде. А Сергей Пономарев победил единогласным решением судей. Все спортсмены занимаются под руководством Заслуженного тренера России Сергея Матвеева.В главном поединке по правилам ММА встретились ученик Федора Емельяненко Кирилл Сидельников и бразилец Фабио Мальдонадо. Россиянин имел преимущество не только в возрасте, но и в весе – он оказался тяжелее почти на 20 кг. По словам самих бойцов, такая разница в поединке тяжеловесов не имеет особого значения. В итоге встреча длилась 46 секунд и завершилась победой Сидельникова. Кубок ему вручил губернатор Дмитрий Махонин.Глава региона поздравил спортсменов с успешным выступлением. Он подчеркнул важность проведения крупных зрелищных соревнований на территории Пермского края. По словам губернатора, для региона большая честь принимать соревнования такого уровня.Поединки против бразильских бойцов провели крымчанка Александра Митина и Олег Личковаха. Оба получили шанс выступить на турнире в последний момент, заменив выбывших в ходе подготовки спортсменов. Для Александры Митиной это был первый профессиональный бой, и в соперницы сразу досталась опытная Присцилла Питбуль. Но россиянка в 3 раунде смогла досрочно закончить встречу болевым приемом. Также досрочно, но в пользу бразильского спортсмена завершилась встреча Олега Личковахи и опытного Диего Бандао.Соревнования организованы при поддержке компаний «Уралхим» и «Уралкалий». Турнир Ural Fighting Championship прошел под эгидой одноименной лиги. Ее возглавляет советник генерального директора по спорту и молодежной политике АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий» Радмир Габдуллин. По его словам, при поддержке региональных властей спорт в Пермском крае вышел на новый уровень. «Надеюсь, что турнир по смешанным единоборствам Ural FC станет ежегодным и будет визитной карточкой региона», – отметил он.