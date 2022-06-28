В Пермском Политехе создана нейросеть для цифрового мониторинга разработки нефтяных месторождений

13.45 Понедельник, 4 июля 2022
Пермский край: новости дня
Определение пластового давления в зонах отбора скважин является ключевой задачей мониторинга разработки месторождений углеводородов.

Непосредственные измерения пластового давления требуют продолжительной остановки скважин, что приводит к недобору в добыче сырья и создает вероятность возникновения технических проблем с последующим запуском скважин. Ученые Пермского Политеха создали программный продукт на основе методов искусственного интеллекта, который оперативно по состоянию на любой момент времени смоделирует виртуальное исследование скважины с определением пластового давления.

Результаты работы политехников опубликованы в журнале «Записки Горного института. 2022», ведущем российском издании о проблемах недропользования.

В исследовании также принял участие инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Лев Захаров. Разработка выполнена в рамках Программы академического стратегического лидерства «Приоритет-2030».

Контроль за пластовым давлением в зонах дренирования скважин является приоритетной задачей мониторинга разработки месторождений нефти. Актуальная и достоверная информация необходима на всех этапах разработки нефтяного пласта, в частности, для прогноза добычи и анализа производительности скважин, моделирования разработки и анализа состояния массива горных пород. Для облегчения оценки реального энергетического состояния залежи ученые создали нейросетевой метод, который впоследствии был успешно апробирован на нескольких нефтяных месторождениях Пермского края с различными свойствами.

— Методика определения пластового давления, не имеющая аналогов, основанная на применении методов искусственного интеллекта, реализована в виде модуля комплексного программного продукта по цифровизации разработки нефтяных месторождений Data Stream Analytic (DSA). Программа в настоящее время успешно применяется для решения практических задач специалистами предприятия-недропользователя, — поделилась профессор кафедры нефтегазовых технологий Инна Пономарева.

— На основе рассчитанного с помощью методов машинного обучения пластового давления можно определить режим разработки залежи в данный момент, заблаговременно спроектировать систему поддержания пластового давления или оценить ее эффективность, а также обоснованно принимать дальнейшие рациональные решения по разработке нефтяных месторождений, — сообщает кандидат технических наук, доцент кафедры нефтегазовых технологий Дмитрий Мартюшев.

Реализованное учеными направление научных исследований соответствует стратегии цифровой трансформации нефтедобывающей промышленности как ключевой отрасли экономики Российской Федерации.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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