В Пермском Политехе создана нейросеть для цифрового мониторинга разработки нефтяных месторождений
Пермский край: новости дня
Определение пластового давления в зонах отбора скважин является ключевой задачей мониторинга разработки месторождений углеводородов.
Непосредственные измерения пластового давления требуют продолжительной остановки скважин, что приводит к недобору в добыче сырья и создает вероятность возникновения технических проблем с последующим запуском скважин. Ученые Пермского Политеха создали программный продукт на основе методов искусственного интеллекта, который оперативно по состоянию на любой момент времени смоделирует виртуальное исследование скважины с определением пластового давления.
Результаты работы политехников опубликованы в журнале «Записки Горного института. 2022», ведущем российском издании о проблемах недропользования.
В исследовании также принял участие инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Лев Захаров. Разработка выполнена в рамках Программы академического стратегического лидерства «Приоритет-2030».
Контроль за пластовым давлением в зонах дренирования скважин является приоритетной задачей мониторинга разработки месторождений нефти. Актуальная и достоверная информация необходима на всех этапах разработки нефтяного пласта, в частности, для прогноза добычи и анализа производительности скважин, моделирования разработки и анализа состояния массива горных пород. Для облегчения оценки реального энергетического состояния залежи ученые создали нейросетевой метод, который впоследствии был успешно апробирован на нескольких нефтяных месторождениях Пермского края с различными свойствами.
— Методика определения пластового давления, не имеющая аналогов, основанная на применении методов искусственного интеллекта, реализована в виде модуля комплексного программного продукта по цифровизации разработки нефтяных месторождений Data Stream Analytic (DSA). Программа в настоящее время успешно применяется для решения практических задач специалистами предприятия-недропользователя, — поделилась профессор кафедры нефтегазовых технологий Инна Пономарева.
— На основе рассчитанного с помощью методов машинного обучения пластового давления можно определить режим разработки залежи в данный момент, заблаговременно спроектировать систему поддержания пластового давления или оценить ее эффективность, а также обоснованно принимать дальнейшие рациональные решения по разработке нефтяных месторождений, — сообщает кандидат технических наук, доцент кафедры нефтегазовых технологий Дмитрий Мартюшев.
Реализованное учеными направление научных исследований соответствует стратегии цифровой трансформации нефтедобывающей промышленности как ключевой отрасли экономики Российской Федерации.
Непосредственные измерения пластового давления требуют продолжительной остановки скважин, что приводит к недобору в добыче сырья и создает вероятность возникновения технических проблем с последующим запуском скважин. Ученые Пермского Политеха создали программный продукт на основе методов искусственного интеллекта, который оперативно по состоянию на любой момент времени смоделирует виртуальное исследование скважины с определением пластового давления.
Результаты работы политехников опубликованы в журнале «Записки Горного института. 2022», ведущем российском издании о проблемах недропользования.
В исследовании также принял участие инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Лев Захаров. Разработка выполнена в рамках Программы академического стратегического лидерства «Приоритет-2030».
Контроль за пластовым давлением в зонах дренирования скважин является приоритетной задачей мониторинга разработки месторождений нефти. Актуальная и достоверная информация необходима на всех этапах разработки нефтяного пласта, в частности, для прогноза добычи и анализа производительности скважин, моделирования разработки и анализа состояния массива горных пород. Для облегчения оценки реального энергетического состояния залежи ученые создали нейросетевой метод, который впоследствии был успешно апробирован на нескольких нефтяных месторождениях Пермского края с различными свойствами.
— Методика определения пластового давления, не имеющая аналогов, основанная на применении методов искусственного интеллекта, реализована в виде модуля комплексного программного продукта по цифровизации разработки нефтяных месторождений Data Stream Analytic (DSA). Программа в настоящее время успешно применяется для решения практических задач специалистами предприятия-недропользователя, — поделилась профессор кафедры нефтегазовых технологий Инна Пономарева.
— На основе рассчитанного с помощью методов машинного обучения пластового давления можно определить режим разработки залежи в данный момент, заблаговременно спроектировать систему поддержания пластового давления или оценить ее эффективность, а также обоснованно принимать дальнейшие рациональные решения по разработке нефтяных месторождений, — сообщает кандидат технических наук, доцент кафедры нефтегазовых технологий Дмитрий Мартюшев.
Реализованное учеными направление научных исследований соответствует стратегии цифровой трансформации нефтедобывающей промышленности как ключевой отрасли экономики Российской Федерации.
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