Более 22 тысяч жителей Прикамья оформили права на недвижимое имущество

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Региональное Управление Росреестра подвело промежуточные итоги реализации Федерального закона, который устанавливает порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон № 518-ФЗ от 30.12.2020, устанавливающий процедуру выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, а также собственников, чьи права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Речь идет об объектах, права на которые возникли до 31 января 1998 года.Полномочиями по выявлению правообладателей наделены органы государственной власти и органы местного самоуправления. В рамках этой работы муниципалитеты самостоятельно анализируют сведения в своих архивах, запрашивают информацию в налоговых органах, Пенсионном фонде, органах внутренних дел, органах ЗАГС, у нотариусов и т.д.В случае выявления собственников ранее учтенных объектов муниципалитеты информируют их об этом и самостоятельно направляют в Росреестр заявления о внесении в ЕГРН соответствующих сведений.За год действия данного закона в Прикамье выявлено более 1300 правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в отношении 1161 объекта. Информацию о выявленных владельцах объектов недвижимости Росреестр направляет в Управление Федеральной налоговой службы по Пермскому краю.По информации пресс-службы краевого Управления налоговой службы, полученная от Росреестра информация вводится в информационную систему ФНС России и используется для начисления налогов по этой недвижимости. Налог, подлежащий уплате физическими лицами в отношении ранее учтенных объектов недвижимого имущества, исчисляется за три предшествующих года.«Каждый владелец недвижимого имущества должен понимать, что официально зарегистрированное право в ЕГРН необходимо в первую очередь ему самому, - подчеркивает руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина. - Это позволит защитить права собственника в различных жизненных ситуациях, например, в случае необходимости получения компенсаций и субсидий, связанных с разрушением объектов ввиду стихийных бедствий, установлением охранных зон, своевременным информированием о налагаемых на имущество арестов и запретов и так далее».Правообладатель ранее учтенного объекта по желанию может самостоятельно обратиться с заявлением о государственной регистрации ранее возникшего права. В этом случае ему нужно прийти в МФЦ с паспортом и правоустанавливающим документом на объект недвижимости, оформить соответствующее заявление. Госпошлина за государственную регистрацию ранее возникшего права не взимается.Документами, которые свидетельствуют о наличии ранее возникших прав, являются: свидетельства о праве на наследство, договоры купли-продажи, дарения, мены, приватизации жилых помещений, распорядительные акты уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления, решения суда, свидетельства о правах на землю, выданные в 1990-е годы и другие документы.В течение года реализации данного Закона более 22 000 владельцев недвижимого имущества официально оформили свои права на объекты, которыми пользуются много лет.Если правообладатель не установлен, органы местного самоуправления инициируют процедуру признания объекта бесхозяйным с последующим обращением в суд для оформления права муниципальной собственности на данный объект.