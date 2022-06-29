В Перми пройдет городская ярмарка

Марина Осипова © Вечерние ведомости

На этот раз ярмарка состоится в Кировском районе Перми. С 6 по 8 июля торговая площадка будет работать на Ласьвинской, 18.Здесь с 12.00 до 20.00 пермяки и гости города смогут приобрести молочные продукты, мясные и рыбные деликатесы, орехи, мед, сухофрукты, сладости, изделия ручной работы от местных фермеров и производителей.