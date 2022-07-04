«Горьковка» приглашает краеведов и любителей поэзии

12.47 Понедельник, 4 июля 2022
Пермский край: новости дня
4 июля в пермской краевой библиотеке им. Горького открылись выставки к 125-летию поэта А. Мариенгофа и 70-летию пермского краеведа Т. Быстрых. Обе выставки ждут читателей до конца июля.

Выставка «Хранительница истории» (12+) работает в отделе краеведения. Она посвящена юбилею Татьяны Ивановны Быстрых (1952-2018), с 1992 года руководившей клубом «Пермский краевед». Т. Быстрых была редактором газеты «Пермяки», организатором краеведческих Смышляевских чтений, научно-практических конференций. Около 20 лет Татьяна Ивановна Быстрых возглавляла отдел краеведения библиотеки им. А. М. Горького, а с 2008 работала в городской библиотеке им. А. С. Пушкина. На выставке представлены сборники краеведческих материалов, библиографических указателей, автором которых является юбилярша: «Этнический мир Прикамья», «Пушкин и Пермский край», «Гражданин Перми», «В круге жизни».

Выставка «Воображариум поэта» (16+) открылась в отделе литературы по искусству. Приурочена к 125-летию поэта, прозаика, драматурга Анатолия Мариенгофа (1897-1962). Интригующий портрет юбиляра рисует З. Прилепин в книге «Анатолий Мариенгоф. В то время лиры пели, как гроза», которая сосредоточена на лучших поэтических произведениях Мариенгофа. Издание «Имажинист Мариенгоф» – исследование профессора русской литературы и культуры Хельсинкского университета Томи Хуттунена. Оно посвящено творчеству Мариенгофа и принципам имажинистского текста на основе анализа романа «Циники». Серия «Мой 20 век» и книга «Бессмертная трилогия» обращаются к мемуарной прозе Мариенгофа, которая долгие годы оставалась неизвестной читателю. Эти и многие другие издания дополнены статьями из периодики.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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