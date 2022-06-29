В Перми коллектор вне закона привлечен к ответственности

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Пермские приставы на 50 тысяч рублей оштрафовали гражданина за незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности.В профильный отдел ведомства поступило обращение жительницы Перми с жалобами на психологическое давление со стороны некоего мужчины, требующего вернуть долги, имеющиеся у ее сына.В конце ноября 2021 года неизвестное лицо дважды посещало потерпевшую по месту жительства. В первый раз были настойчивые звонки и удары ногой в дверь. Испугавшись агрессивной попытки вторжения в квартиру, где она проживает одна, женщина открывать не стала. По прошествии некоторого времени она вышла из квартиры и обнаружила вставленные листки бумаги в дверную щель. Один из них представлял собой претензию от коллекторского агентства ООО «Прогресс Сервис» в адрес ее сына, на втором была напечатана угроза расправы с самим должником и его матерью, а также намерение нарушить спокойствие всех жильцов дома ночным приездом.Два дня спустя в одном из мессенджеров женщине пришло сообщение с неизвестного абонентского номера с фотографией ее сына и текстом «Он должен деньги». Еще через пять дней состоялся следующий визит непрошеного гостя. Помимо бумаг в дверной щели с аналогичным, что и ранее, текстом, гражданка обнаружила на своем почтовом ящике крупную надпись «ДОЛГ», которую расценила как клевету и унижение ее чести и достоинства.В качестве доказательств совершения в ее отношении противоправных действий женщина предоставила записи с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде ее дома, и фотографии транспортного средства, на котором передвигался подозреваемый. В рамках проведения административного расследования по номеру автомобиля был установлен его владелец. Проверка личности данного гражданина и рода его деятельности показала, что на протяжении порядка 5 месяцев он действительно являлся сотрудником ООО «Прогресс Сервис», привлеченного микрокредитными организациями к возврату просроченной задолженности с должника. Но за месяц до совершения противоправных действий в отношении потерпевшей трудовой договор с ним был расторгнут.Действия гражданина были квалифицированы по ч. 4 ст. 14.57 КоАП РФ как незаконное осуществление лицом, не включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, действий, которые в соответствии с Федеральным законом могут осуществляться только включенным в указанный реестр юридическим лицом. В качестве наказания ему был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.Правонарушитель пытался обжаловать постановление должностного лица УФССП России по Пермскому краю о назначении административного штрафа в судебном порядке. На процессе он вину свою отрицал, утверждал, что взысканием задолженности с данного должника не занимался, незаконных действий не совершал и никогда не был в доме потерпевшей. Однако суд оставил его жалобу без удовлетворения, признав вынесенное постановление правомерным.