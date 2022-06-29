В Перми коллектор вне закона привлечен к ответственности

09.28 Понедельник, 4 июля 2022
Пермский край: новости дня
Пермские приставы на 50 тысяч рублей оштрафовали гражданина за незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности.

В профильный отдел ведомства поступило обращение жительницы Перми с жалобами на психологическое давление со стороны некоего мужчины, требующего вернуть долги, имеющиеся у ее сына.

В конце ноября 2021 года неизвестное лицо дважды посещало потерпевшую по месту жительства. В первый раз были настойчивые звонки и удары ногой в дверь. Испугавшись агрессивной попытки вторжения в квартиру, где она проживает одна, женщина открывать не стала. По прошествии некоторого времени она вышла из квартиры и обнаружила вставленные листки бумаги в дверную щель. Один из них представлял собой претензию от коллекторского агентства ООО «Прогресс Сервис» в адрес ее сына, на втором была напечатана угроза расправы с самим должником и его матерью, а также намерение нарушить спокойствие всех жильцов дома ночным приездом.

Два дня спустя в одном из мессенджеров женщине пришло сообщение с неизвестного абонентского номера с фотографией ее сына и текстом «Он должен деньги». Еще через пять дней состоялся следующий визит непрошеного гостя. Помимо бумаг в дверной щели с аналогичным, что и ранее, текстом, гражданка обнаружила на своем почтовом ящике крупную надпись «ДОЛГ», которую расценила как клевету и унижение ее чести и достоинства.

В качестве доказательств совершения в ее отношении противоправных действий женщина предоставила записи с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде ее дома, и фотографии транспортного средства, на котором передвигался подозреваемый. В рамках проведения административного расследования по номеру автомобиля был установлен его владелец. Проверка личности данного гражданина и рода его деятельности показала, что на протяжении порядка 5 месяцев он действительно являлся сотрудником ООО «Прогресс Сервис», привлеченного микрокредитными организациями к возврату просроченной задолженности с должника. Но за месяц до совершения противоправных действий в отношении потерпевшей трудовой договор с ним был расторгнут.

Действия гражданина были квалифицированы по ч. 4 ст. 14.57 КоАП РФ как незаконное осуществление лицом, не включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, действий, которые в соответствии с Федеральным законом могут осуществляться только включенным в указанный реестр юридическим лицом. В качестве наказания ему был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Правонарушитель пытался обжаловать постановление должностного лица УФССП России по Пермскому краю о назначении административного штрафа в судебном порядке. На процессе он вину свою отрицал, утверждал, что взысканием задолженности с данного должника не занимался, незаконных действий не совершал и никогда не был в доме потерпевшей. Однако суд оставил его жалобу без удовлетворения, признав вынесенное постановление правомерным.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Серове нашли жителя Карпинска, а в Карпинске — серовчанина
29 июня 2022
В Нижней Туре нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку
29 июня 2022
Пиарщика Ярослава Ширшикова оштрафовали в Екатеринбурге за дискредитацию ВС РФ
01 июля 2022
Прокуратура одного из районов Нижнего Тагила заподозрила мэрию в нарушении законодательства
27 июня 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:45 В Пермском Политехе создана нейросеть для цифрового мониторинга разработки нефтяных месторождений
13:26 Более 22 тысяч жителей Прикамья оформили права на недвижимое имущество
13:14 В Перми пройдет городская ярмарка
12:47 «Горьковка» приглашает краеведов и любителей поэзии
09:28 В Перми коллектор вне закона привлечен к ответственности
16:55 В Прикамье стартовала «Дачная амнистия 2.0»
15:06 Жительницу Прикамья будут судить за продажу несуществующих щенков и котят
14:36 Ученые Пермского Политеха автоматизировали стенд для испытаний газотурбинных установок с помощью нейросети
12:42 «Горьковка» открывает экспозиции к примечательным датам
10:04 В Прикамье судебные приставы арестовали наследство неплательщицы алиментов, задолжавшей своим детям 1 млн рублей
14:04 В Пермском крае возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений
13:37 Летний читальный зал «Горьковки»: итоги первой недели
13:20 Жителя Прикамья будут судить за кражу у племянника
13:14 Пермский Политех вошел в премьер-лигу предметного национального агрегированного рейтинга
09:39 Жительница Перми рискует лишиться автомобиля из-за кредитной задолженности
12:18 Более 80 процентов населенных пунктов Пермского края имеют точные границы
12:15 В Пермском Политехе создали нейросеть для анализа спортивных достижений
12:09 Для пермских предпринимателей состоится семинар по фотографии
12:02 «Горьковка» покажет пермякам знаменитые издания конца 18 века
11:32 В праздную жизнь должника из Очера внес коррективы административный арест
12:51 Ученые Пермского Политеха сделают ответы диалоговых систем на основе искусственного интеллекта точнее
Все новости
10:42 В Оренбургской области в результате ДТП погибли 8 человек
10:16 В Москве задержана объявленная в розыск экс-зампрокурора Новосибирской области
09:50 МЧС сообщает о крупном пожаре в столице Тывы
09:33 В Дании в результате стрельбы в торговом центре погибли три человека, еще несколько ранены
17:33 Аксенов объяснил задымление в районе Крымского моста учениями
16:10 Глава Якутии сообщил об одном выжившем при крушении самолета Ан-2
15:31 В Госдуму внесен законопроект о «спецмерах в экономике» при проведении «военных операций» за рубежом
12:16 Экипаж Ми-8 «Полярных авиалиний» обнаружил пропавший Ан-2 на склоне горы
12:00 Хинштейн: в законопроект о частной охранной деятельности внесли категорию «телохранитель»
11:11 Роспотребнадзор объявил о снятии ковидных ограничений, в том числе масочного режима
10:38 В Новосибирске ученый Дмитрий Колкер арестован по подозрению в госизмене до конца августа
10:07 Житель Якутска поймал упавшего с 12 этажа 5-летнего ребенка
09:49 В Испании из-за забастовки сотрудников авиакомпании отменены или задержаны десятки рейсов
17:28 МВД: ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в хищении средств академии
17:07 Глава Кировской области приостановил стройку мусоросортировочного завода после протеста местных жителей
16:40 Начальник ГИБДД предложил повысить максимально допустимую скорость на трассах до 150 км/ч
15:45 Чиновников обязали вести страницы в соцсетях, список ресурсов определит правительство
15:23 Госдума приняла закон о «зеркальных мерах» в ответ на запрет российских СМИ за рубежом
13:37 Банк России 30 июня вводит в обращение новую банкноту номиналом 100 рублей
13:03 Суд в Челябинске признал незаконным отказ мэрии согласовать шествие «За мир!»
11:59 Глава минздрава Турции сообщил о первом случае заражения оспой обезьян в стране
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK