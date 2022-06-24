В Прикамье стартовала «Дачная амнистия 2.0»

16.55 Пятница, 1 июля 2022
Пермский край: новости дня
Cегодня, 1 июля 2022 года, стартовала «Дачная амнистия 2.0». У жителей Пермского края появилась возможность в упрощенном порядке оформить права на жилые дома, которые были построены еще до 1998 года, даже если отсутствуют правоустанавливающие документы, а также получить бесплатно в собственность и земельные участки под ними.

«Этот закон позволит решить многолетнюю проблему оформления в собственность жилья, построенного еще в советское время, - комментирует руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина. - В Пермском крае достаточно много домов, которые числятся учтенными в старых документах совхозного (колхозного) учета, похозяйственного учета бывших поселковых советов, в учетных документах бывших БТИ. После вступления в силу закона права на них можно будет оформить во внесудебном порядке».

«Дачной амнистией 2.0» можно воспользоваться до 1 марта 2031 года при соблюдении ряда условий: жилой дом должен быть построен для постоянного проживания до 14 мая 1998 года, т.е. до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, и располагаться на государственных или муниципальных землях в границах населенного пункта.

Алгоритм действий для граждан довольно прост: нужно обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении участка под существующим домом, представив один из возможных документальных подтверждений факта владения этим домом.

Это может быть документ, подтверждающий подключение жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения и оплату коммунальных услуг или документ о проведении технического учета и технической инвентаризации до 1 января 2013 года, из которого следует, что заявитель является правообладателем жилого дома либо заказчиком изготовления этих документов; может быть выписка из похозяйственной книги или документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства в жилом доме до 14 мая 1998 года; документ, подтверждающий, что человек пользовался земельным участком до 1998 года; документ, выданный нотариусом до 14 мая 1998 года в отношении жилого дома, подтверждающий права заявителя на него.

Дом должен состоять из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения бытовых нужд, связанных с проживанием, и он не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Количество надземных этажей должно быть не более трех, высота строения - не более 20 метров.
Оформление прав на дом осуществляется при наличии технического плана, подготовленного кадастровым инженером на основании решения о предварительном согласовании земельного участка.

«Дачная амнистия 2.0» поможет, если границы земельного участка не описаны в Едином государственном реестре недвижимости. Закон предусматривает, что земля будет учитываться по факту использования, то есть «по забору».

Местная администрация проверит предоставленные документы, согласует границы земельного участка, чтобы он не выходил на земли общего пользования или на соседние участки. После соблюдения всех процедур муниципалитет самостоятельно направит все необходимые документы для регистрации прав в электронном виде в Росреестр. Срок регистрации по электронным документам - один рабочий день.

Регистрация прав на земельный участок будет осуществляться одновременно с государственным кадастровым учетом жилого дома, если ранее дом не был поставлен на кадастровый учет, и регистрацией права собственности на жилой дом.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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