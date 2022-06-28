Жительницу Прикамья будут судить за продажу несуществующих щенков и котят

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Пермском крае завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении женщины 1989 года рождения. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, жительницу Горнозаводска обвиняют в совершении 21 преступления, квалифицируемых как мошенничество.Следствие установило, что фигурантка под вымышленными именами размещала в соцсети объявления о продаже щенков померанского шпица и бесшерстных котят. Породистого питомца предлагалось купить за 4000-5000 рублей. Автор объявлений обещала доставить приобретение домой к покупателю, за дополнительную плату предлагала взять на себя вакцинацию щенка. По запросам пользователей предоставляла им видеофайлы и фотографии животных, найденные в интернете, выдавая их за собственные. Покупатели перечисляли злоумышленнице деньги. Получив оплату, женщина блокировала обманутых ею. Кроме того, аферистка разместила в соцсети объявление о проведении мастер-класса для детей по изготовлению шоколадных конфет, цена участия - 500 рублей. Потерпевшая отправила обвиняемой 2000 рублей, чтобы ее дети приняли участие в мероприятии.Так фигурантка «продала» 11 померанских шпицев, один мастер-класс и 9 котят различных пород, причинив потерпевшим ущерб на сумму более 100 тысяч рублей. Всего в деле 21 эпизод противоправной деятельности.Обвиняемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.