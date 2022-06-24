«Горьковка» открывает экспозиции к примечательным датам

12.42 Пятница, 1 июля 2022
Пермский край: новости дня
Пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на выставки литературы, посвященные праздникам июля.

С 4 по 24 июля - «Семья, скрепленная любовью» (16+). Выставка приурочена ко Всероссийском празднику «День семьи, любви и верности» (8 июля). В экспозиции два блока: книги о психологии семьи и книги о семье и браке в контексте исторической, юридической и социальной наук. В первой части - издания о закономерностях создания семьи, внутрисемейных отношениях и конфликтах, роли семьи в жизни ребенка. Интерес представляют труд Н. Синягиной «Современная молодая семья: взрослые и дети», хрестоматия «Подросток и семья», книга «Самостоятельный ребенок, или как стать «ленивой мамой» семейного психолога А. Быковой. Вторая часть состоит из литературы с анализом института семьи, его структуры, правовых аспектов. Тут можно выделить учебники по семейному праву, социологические исследования. Например, «Молодая семья в современном российском социуме: образ и качество жизни» или «Молодежь: любовь, брак, семья». Издания выставки адресованы широкому кругу читателей, в первую очередь - родителям, социальным работникам, психологам, педагогам.

Отдел социально-экономической литературы (3 этаж, правое крыло), для справок: 236-21-20 (доп. 117).

С 1 по 31 июля - «Украсим мир цветами» (12+). Посвящена Дню флориста (24 июля). Демонстрируются книги по технологии составления композиций из живых цветов: П. Вестланд «Букеты из живых цветов», А. Барнетт «Живые цветы. Букеты. Композиции. Аранжировка», Ф. Барнетт «Цветы к праздникам. Букеты. Композиции. Аранжировка». Есть и издания, посвященные букетам из сухих цветов – о том, как правильно выбирать и хранить сухие материалы, какие виды растений пригодны для составления декоративных композиций, как высушить растения и подготовить их для конструирования композиции.

Отдел естественнонаучной и технической литературы (4 этаж, правое крыло), для справок: 236-24-61.

С 4 по 31 июля «Руаль Амундсен - покоритель полюсов» (12+). Экспозиция приурочена к 150-летию со дня рождения знаменитого полярного исследователя Р. Амундсена (16 июля). О его жизни и открытиях повествуется в книгах и периодических изданиях: Р. Амундсен «Моя жизнь»; «То, что сохранилось в памяти»; «Южный полюс»; «Северо-Западный проход»; «Первый полет над Северным Ледовитым океаном». В документальном романе М. Кристенсен «Амундсен. Точка невозврата» рассказывается о последних днях великого путешественника.

Отдел естественнонаучной и технической литературы (4 этаж, правое крыло), для справок: 236-24-61.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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