В Прикамье судебные приставы арестовали наследство неплательщицы алиментов, задолжавшей своим детям 1 млн рублей

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Сотрудники отдела судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам УФССП России по Пермскому краю длительное время не могли добиться от 48-летней женщины погашения задолженности по алиментным платежам. Сама неплательщица несмотря на то, что уже привлекалась к административной и уголовной ответственности, добровольно помогать своим детям не собиралась.Судебные приставы неоднократно направляли запросы в регистрирующие органы, но ни имущества, ни денежных средств, на которые можно было бы обратить взыскание, за горе-матерью не числилось. Гражданка, в свою очередь, не спешила устроиться на работу, предпочитала вставать не раньше обеда и на путь исправления становиться не думала. Тем временем, сыну женщины исполнилось 23 года, а дочери 17 лет. Видимо должница решила дождаться совершеннолетия детей, чтобы раз и навсегда решить вопрос с миллионной задолженностью. Вот только действующее законодательство не предполагает списание долгов по алиментным платежам после достижения детьми определенного возраста. Если задолженность существует, она должна быть оплачена в любом случае.В рамках исполнительного производства работникам органов принудительного исполнения стало известно, что должница после смерти родственницы унаследовала квартиру в г. Чернушке. Недвижимость была подвергнута описи и аресту.Денежные средства полученные от реализации квартиры пойдут на погашение долга перед детьми.