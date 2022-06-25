В Пермском крае возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений
Пермский край: новости дня
В Барде возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений. Под подозрением оказался ранее судимый местный житель 1983 года рождения, сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.
В ходе проверки оперативной информации в лесном массиве возле деревни Старый Чад полицейские обнаружили место незаконной рубки елей и следы от шин трактора.
Правоохранители установили личность подозреваемого. Как выяснилось, он попросил трактор у своего знакомого и поехал в лес, намереваясь изготовить жерди для собственных нужд. Однако в лесу фигурант решил провести незаконную рубку елей для дальнейшей продажи. Он вывез нелегально заготовленные деревья на поляну и распилил на бревна.
В результате этих преступных действий лесному фонду страны был причинен ущерб на сумму около 150 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
В ходе проверки оперативной информации в лесном массиве возле деревни Старый Чад полицейские обнаружили место незаконной рубки елей и следы от шин трактора.
Правоохранители установили личность подозреваемого. Как выяснилось, он попросил трактор у своего знакомого и поехал в лес, намереваясь изготовить жерди для собственных нужд. Однако в лесу фигурант решил провести незаконную рубку елей для дальнейшей продажи. Он вывез нелегально заготовленные деревья на поляну и распилил на бревна.
В результате этих преступных действий лесному фонду страны был причинен ущерб на сумму около 150 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
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