В Пермском крае возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений

14.04 Четверг, 30 июня 2022
Пермский край: новости дня
В Барде возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений. Под подозрением оказался ранее судимый местный житель 1983 года рождения, сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

В ходе проверки оперативной информации в лесном массиве возле деревни Старый Чад полицейские обнаружили место незаконной рубки елей и следы от шин трактора.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Как выяснилось, он попросил трактор у своего знакомого и поехал в лес, намереваясь изготовить жерди для собственных нужд. Однако в лесу фигурант решил провести незаконную рубку елей для дальнейшей продажи. Он вывез нелегально заготовленные деревья на поляну и распилил на бревна.

В результате этих преступных действий лесному фонду страны был причинен ущерб на сумму около 150 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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14:04 В Пермском крае возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений
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