Летний читальный зал «Горьковки»: итоги первой недели

Марина Осипова © Вечерние ведомости

За первую неделю работы Летнего читального зала-2022 на площади перед пермской краевой библиотекой там побывали 177 человекВ этом году работа традиционной сезонной площадки «Горьковки» посвящена культуре и традициям народов Пермского края. На эту тему с 27 по 30 июня сотрудники информационно-библиографического отдела и Центра науки провели книжную выставку. Гостям Летнего читального зала представили более тридцати изданий о фольклоре, истории и культуре, национальных костюмах и гастрономических пристрастиях народов Прикамья.«Большой интерес вызвала книга текстов коренных народов на шести языках. С ней можно познакомиться в течение всего времени работы Летнего читального зала.Посетителям летней площадки «Горьковки» демонстрировали видеоролики о тематических изданиях выставки, состоялся показ документального фильма о народах Пермского края, снятого продюсерской группой «Kамва». Огромной популярностью пермяков пользовалась акция «Книга в подарок», - рассказали библиотекари «Горьковки».Вторая неделя Летнего читального зала с 4 по 7 июля будет посвящена культуре башкир и удмуртов. Пройдут видеопрезентация литературы, посвященной народным промыслам России, мультимедийная презентация «Культура Удмуртии», будут работать книжные выставки. Гостей ждут свежая периодика, мастер-классы, специальные акции.Подробная программа Летнего читального зала на каждый день опубликована на сайте «Горьковки» gorkilib.ru/events/letniy-chitalnyy-zal-2022.Площадка работает с понедельника по четверг с 12:00 до 16:00 по 4 августа.