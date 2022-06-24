Жителя Прикамья будут судить за кражу у племянника

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Суксуне завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1961 года рождения. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, мужчине предъявлено обвинение в краже.В мае в дежурную часть полиции поступило сообщение от местного жителя о пропаже денег. Полицейские выяснили, что к хищению причастен дядя заявителя.Фигурант, будучи нетрезвым, пришел в дом своего племянника. Он знал, что тот прячет деньги в диване, в ящике для хранения белья. Мужчина похитил кошелек, где было 13 тысяч рублей, и скрылся. Деньги злоумышленник потратил на личные нужды.Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.