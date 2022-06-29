Пермский Политех вошел в премьер-лигу предметного национального агрегированного рейтинга

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В преддверии приемной кампании на портале Агрегатора независимой оценки высшего образования был опубликован Предметный национальный агрегированный рейтинг-2022. Пять образовательных программ Пермского Политеха получили наивысшую оценку. По итогам общего рейтинга ПНИПУ вошел в премьер-лигу среди 159 вузов страны.Рейтинг создан Гильдией экспертов в сфере профессионального образования. Всего было проанализировано 22 предметных направления Пермского Политеха. Наивысшую оценку из них получили программы: «Математика и механика», «Техника и технологии строительства», «Машиностроение», «Химические технологии» и «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия».– Любой университет уникален в своем многообразии, поэтому существует большое количество рейтингов, ориентированных на сравнение разных аспектов деятельности вузов. Абитуриенту в первую очередь интересны качество обучения, возможность заниматься проектной и исследовательской работой, комфортная среда и возможности для самовыражения. Одними из ключевых факторов, определяющих выбор для молодого человека, являются возможность трудоустройства и построение карьеры, причем сегодня есть запрос на начало трудовой деятельности уже в процессе самого обучения. Агрегированный рейтинг учитывает все эти ключевые направления деятельности университета. Пермский Политех, занимая место в высшей лиге рейтинга, таким образом подтверждает, что является ведущим инженерно-техническим университетом России, — отмечает проректор по приоритетным проектам ПНИПУ Павел Волегов.Агрегированный рейтинг формируется по результатам профессионально-общественной аккредитации, по индексу Хирша, данным Superjob, рейтингам «Оценка качества обучения», RAEX, «Первая миссия», ГАР (Российские вузы) и «Национальное признание». В результате все вузы были разделены на пять лиг: премьер-лига и 1–4-я лиги.