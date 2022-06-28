Жительница Перми рискует лишиться автомобиля из-за кредитной задолженности

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Жительница краевой столицы рискует лишиться транспортного средства из-за халатного отношения к кредитным обязательствам. Она задолжала более полумиллиона одной из финансовых компаний. Кроме того, женщина скрывала свое имущество от судебных приставов.Исполнительное производство в отношении должницы было возбуждено сотрудниками отдела судебных приставов по Дзержинскому району УФССП России по Пермскому краю. Женщина знала о необходимости погасить имеющуюся задолженность в установленный законом срок, но ничего не предприняла для скорейшей выплаты денежных средств. Согласно ответам из регистрирующих органов, у должницы в собственности находился автомобиль «Chevrolet Cruze». Работники органов принудительного исполнения неоднократно выставляли требование о предоставлении транспортного средства для составления акта описи и ареста, но гражданка их игнорировала. Более того она попыталась скрыть имущество от судебных приставов. Однако им все же удалось разыскать машину в гараже неплательщицы. Автомобиль был подвергнут аресту, после чего передан на ответственное хранение взыскателю.После оценки специалиста транспортное средство будет направлено на торги и реализовано в счет погашения задолженности. Гражданка еще может спасти автомобиль от продажи, если поторопится исполнить свои обязательства перед банком.