Более 80 процентов населенных пунктов Пермского края имеют точные границы

12.18 Среда, 29 июня 2022
Пермский край: новости дня
В Прикамье по состоянию на 1 июня 2022 года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о границах 2966 населенных пунктов Пермского края. Это составляет 82% от всех населенных пунктов региона. Еще предстоит установить границы 658 населенных пунктов и внести сведения о них в ЕГРН.

Напомним, с 15 июня 2019 года полномочия в сфере градостроительства и архитектуры переданы из министерства строительства Пермского края в региональное министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности. В том числе, эти полномочия включают в себя согласование документов территориального планирования муниципальных образований.

После передачи полномочий в региональном минимущества совместно с органами местного самоуправления велась активная работа по подготовке Генпланов и Правил землепользования и застройки муниципальных образований, в том числе в части приведения их в соответствие действующему законодательству. Был разработан порядок софинансирования подготовки таких документов для объединенных муниципальных образований. Уровень софинансирования составляет: 85% бюджет Пермского края, 15% бюджет муниципалитета.

На текущий момент подписано 32 соглашения на предоставление субсидии на подготовку генеральных планов, правил землепользования и застройки городских округов, муниципальных округов Пермского края. По результатам заключенных соглашений 26 территорий при сопровождении минимущества утвердили генеральные планы и правила землепользования застройки. По 6 муниципалитетам идет разработка и согласование документации.

В рамках контрактов по разработке указанных документов подрядные организации осуществляют в том числе подготовку графического описания местоположения границ населенных пунктов и границ территориальных зон, что позволит выполнить требования законодательства о необходимости внесения таких сведений в ЕГРН.

В настоящий момент органами местного самоуправления активно ведется работа по постановке границ населённых пунктов и территориальных зон в ЕГРН, в некоторых муниципалитетах эта работа уже выполнена на 100%.

«Успешное государственное управление или ведение бизнеса возможно только при условии четкого понимания, где начинается определенная территория и где она заканчивается, - подчеркивает руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина. - Наличие в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов способствует снижению числа земельных споров между правообладателями, созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в регионе и улучшению инвестиционного климата».

На сегодня границы всех населенных пунктов установлены и внесены в Единый реестр недвижимости в Большесосновском, Добрянском, Кочевском, Кудымкарском, Красновишерском, Уинском, Пермском округах, в городе Перми, Чайковском и ЗАТО Звездный. Так же почти все границы населенных пунктов определены в Еловском, Осинском, Чернушинском, Юрлинском, Юсьвинском округах.

Вместе с тем, в нескольких территориях края процент установления границ населенных пунктов остается крайне низким. В Александровском округе границы установлены у 3 населенных пунктов из 38 - это 8%. В Сивинском округе имеют точные границы 35 населенных пунктов из 138, что составляет 25%. В вышеуказанных муниципалитетах в настоящее время идет процесс по разработке и утверждению Генерального плана, финансирование на проведение данных работ было выделено только в 2022 году.

При проведении работ по установлению границ нередко выявляются случаи пересечения между границами населенных пунктов и земельных участков граждан. Основная причина таких пересечений – отсутствие установленных границ участков на момент определения границ населенных пунктов. Такая ситуация складывается в Карагайском округе, где доля населенных пунктов с установленными границами составляет 35%.

«Необходимые кадастровые работы уже ведутся, к концу 2022 года 80% населенных пунктов в данных муниципалитетах должны иметь точные границы», - комментирует ситуацию министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова.

Управление Росреестра по Пермскому краю обращает внимание землепользователей на необходимость своевременного уточнения границ своих участков, что позволит в дальнейшем избежать различных споров и судебных разбирательств по доказательству законности занимаемых участков.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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