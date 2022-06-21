Для пермских предпринимателей состоится семинар по фотографии

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Семинар пройдет 30 июня в Пермском бизнес-инкубаторе по адресу: улица Пушкина, 66. Начало в 19.00. Участникам расскажут, как создавать контент для социальных сетей.Тема семинара - «Фотография для своего бизнес-аккаунта». Спикер - Эльвира Магсумова, фотограф, мастер портретной и репортажной съемки, контент-дизайнер.Семинар ориентирован на владельцев бизнеса, на тех, кто столкнулся с проблемой создания контента для социальных сетей. Мероприятие будет полезно и тем, кто хочет научиться делать красивые снимки. Как отмечают в городском бизнес-инкубаторе, с полученными знаниями развивать бизнес в сети станет легче.