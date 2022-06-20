«Горьковка» покажет пермякам знаменитые издания конца 18 века

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12.02 Среда, 29 июня 2022
Пермский край: новости дня
1 июля в краевой библиотеке имени А.М. Горького откроется выставка «Естественная история» к 315-летию выдающегося натуралиста, биолога и естествоиспытателя Жоржа-Луи Леклерка де Бюффона (1707–1788).

Все свои исследования Бюффон посвятил освобождению науки от метафизики и теологии, он первым предложил идею о единстве происхождения животного и растительного царств, обратил внимание на проблему исчезновения видов растений и животных. Главный результат исследований Бюффона – «Всеобщая и частная естественная история», 36 ее томов были опубликованы при жизни ученого, а восемь вышли посмертно. Труды ученого значительно повлияли на энциклопедистов и философов-просветителей XVIII века.

«Работы Бюффона, издававшиеся под заглавием «Естественная история», переложены практически на все европейские языки. На русский язык сочинение было переведено через год после завершения выхода 36-томного лучшего парижского издания: русский читатель смог увидеть первый том «Всеобщей и частной естественной истории графа де Бюффона» в 1789 году. Над переводом трудились выдающиеся русские ученые Степан Яковлевич Разумовский и Иван Иванович Лепёхин. Многотомник издавался на средства Санкт-Петербургской академии наук, к печати книгу подготовил естествоиспытатель, экстраординарный академик Александр Федорович Севастьянов», - рассказала заведующая отделом редких книг библиотеки Горького Марина Шпакова.

На выставке представлены издания, сохранившиеся в фонде редких книг краевой библиотеки Горького: «Всеобщая и частная естественная история графа де Бюффона» (1789–1808) и перевод иллюстрированного издания «Бюффон для юношества, или Сокращенная история трех царств природы», подготовленного для детской аудитории Ж-П. Ф. Бланшаром,

Выставка будет работать до 31 августа в читальном зале отдела редких книг (правое крыло, 4 этаж, каб. 407), 6+, для справок: 8 (342) 236-20-99.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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