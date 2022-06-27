В праздную жизнь должника из Очера внес коррективы административный арест

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Любовь к алкоголю дважды подвела 36-летнего жителя г. Очера Пермского края. В первый раз, когда он в состоянии опьянения, избил знакомую. А второй раз, когда «зеленый змий» помешал нарушителю выйти на обязательные работы.Судом было установлено, что гражданин несколько раз ударил женщину по лицу и один раз пнул ее по ноге. Ссора была вызвана неприязненными отношениями между мужчиной и пострадавшей, обострившимися на фоне совместного употребления спиртных напитков. Дебошир своей вины не отрицал и раскаивался. Итогом стало наказание в виде 60 часов обязательных работ по ст. 6.1.1. КоАП РФ «Побои».Процессуальный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Очерскому и Верещагинскому районам УФССП России по Пермскому краю. Должника предупредили не только о возбуждении исполнительного производства, но и о применении дополнительных санкций в случае неисполнения решения суда. Но мужчина был глух к предупреждениям и игнорировал многократные направления на работу, предпочитая проводить время привычным способом.Сотрудник ведомства составил протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от отбывания обязательных работ». Доставленный к мировому судье нарушитель пояснил, что не мог заниматься общественно полезным трудом из-за того, что все время был пьян. За пренебрежение решением суда мужчина был направлен в спецучреждение под арест сроком на 6 суток.