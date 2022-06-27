В праздную жизнь должника из Очера внес коррективы административный арест

11.32 Среда, 29 июня 2022
Пермский край: новости дня
Любовь к алкоголю дважды подвела 36-летнего жителя г. Очера Пермского края. В первый раз, когда он в состоянии опьянения, избил знакомую. А второй раз, когда «зеленый змий» помешал нарушителю выйти на обязательные работы.

Судом было установлено, что гражданин несколько раз ударил женщину по лицу и один раз пнул ее по ноге. Ссора была вызвана неприязненными отношениями между мужчиной и пострадавшей, обострившимися на фоне совместного употребления спиртных напитков. Дебошир своей вины не отрицал и раскаивался. Итогом стало наказание в виде 60 часов обязательных работ по ст. 6.1.1. КоАП РФ «Побои».

Процессуальный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Очерскому и Верещагинскому районам УФССП России по Пермскому краю. Должника предупредили не только о возбуждении исполнительного производства, но и о применении дополнительных санкций в случае неисполнения решения суда. Но мужчина был глух к предупреждениям и игнорировал многократные направления на работу, предпочитая проводить время привычным способом.

Сотрудник ведомства составил протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от отбывания обязательных работ». Доставленный к мировому судье нарушитель пояснил, что не мог заниматься общественно полезным трудом из-за того, что все время был пьян. За пренебрежение решением суда мужчина был направлен в спецучреждение под арест сроком на 6 суток.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Екатеринбурге за выходные автоинспекторы задержали 19 пьяных водителей
27 июня 2022
Жительницу Нижнего Тагила осудили за убийство сожителя
27 июня 2022
В Нижней Туре нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку
29 июня 2022
В Нижнем Тагиле автокран насмерть сбил женщину
28 июня 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
12:18 Более 80 процентов населенных пунктов Пермского края имеют точные границы
12:15 В Пермском Политехе создали нейросеть для анализа спортивных достижений
12:09 Для пермских предпринимателей состоится семинар по фотографии
12:02 «Горьковка» покажет пермякам знаменитые издания конца 18 века
11:32 В праздную жизнь должника из Очера внес коррективы административный арест
12:51 Ученые Пермского Политеха сделают ответы диалоговых систем на основе искусственного интеллекта точнее
12:49 В Росреестре по Пермскому краю рассказали о сроках регистрации наложения и снятия арестов
12:41 За кражу 56 дорогих смартфонов в Перми осужден житель Свердловской области
12:27 В Перми появились четыре новых прилавка для сельхозпродукции
10:32 В Кизеле задолженность по заработной плате была погашена после вмешательства судебных приставов
13:10 Управление Росреестра по Пермскому краю проведет вебинар для риэлторов
13:04 В Перми ограничат движение по Петропавловской
12:56 Разработка пермских ученых позволит справиться с засухой
12:50 Участники турнира UralFC проведут открытую тренировку в «IMALL Эспланада»
10:13 Пора летних отпусков принесет радость далеко не всем пермякам
16:57 Сергей Пономарев из Соликамска примет участие в основной сетке турнира Ural FC в Перми
13:32 Благодаря «выделенке» автобусы четырех пермских маршрутов стали ездить быстрее
13:06 В Пермском Политехе создали приложение для повышения эффективности преподавателей
13:02 В Прикамье по горячим следам раскрыли грабеж
12:32 «Горьковка» открывает Летний читальный зал
10:10 В Прикамье судебные приставы проконтролировали восстановление имущественных прав детей
Все новости
14:29 Глава Крыма Аксенов назвал жителям причину «громкого хлопка»
14:05 На Забайкальской железной дороге сошли с рельсов 14 вагонов грузового поезда
13:41 Крупный пожар на Каширском шоссе в Москве тушат с вертолета
12:55 В проект закона о внесудебном закрытии СМИ добавили «право на ошибку»
12:12 Столтенберг: НАТО увеличит силы реагирования с 40 тысяч до 300 тысяч человек
11:01 «Автобусы не предлагать». Белгородцы просят Володина помочь сохранить в городе троллейбусы
09:52 Губернатор Курской области Старовойт ночью сообщил о сбитом беспилотнике
09:35 В Канаде шестеро полицейских ранены в перестрелке с грабителями банка, подозреваемые убиты
20:08 «Мосавтосантранс» прокомментировал жалобы водителей «скорых» на низкие зарплаты
14:32 В России расследуется почти 70 уголовных дел о «военных фейках»
14:03 Политик Илья Яшин сообщил, что протокол на него составил полицейский снайпер
13:02 В Ижевске задержан президент адвокатской палаты Удмуртии Дмитрий Талантов
12:07 «Ъ»: власти препятствуют в трудоустройстве российских пилотов в иностранные компании
11:07 Джонсон предложил российским ученым переезжать на работу в Великобританию
10:28 Журналистка Баблоян: политика Яшина задержали за невыполнение требований полиции
09:53 На юге Техаса обнаружен грузовик с 46 телами мигрантов, еще 16 человек доставлены в больницы
09:21 В Якутии объявлен режим ЧС: за сутки количество лесных пожаров выросло вдвое
18:19 В Армении четыре сотрудника ГОКа спустились в шахту и объявили голодовку, требуя повысить зарплаты
17:29 Воронежского депутата суд заочно арестовал на два месяца по делу о «дискредитации ВС»
16:47 Путин подписал Указ «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника» в 2023 году
15:43 В Кирове суд прекратил дела о «дискредитирующих армию» разноцветных ленточках
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK