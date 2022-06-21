В Росреестре по Пермскому краю рассказали о сроках регистрации наложения и снятия арестов

12.49 Вторник, 28 июня 2022
Пермский край: новости дня
Недвижимое имущество должника может быть арестовано. Самым распространенным основанием для наложения ареста является неуплата установленных платежей по ипотеке, налогов, начислений пени, коммунальных платежей, штрафов. Арест имущества в этом случае — последняя мера побуждения должника оплатить задолженность.

Также арест может быть наложен для обеспечения сохранности имущества, которое подлежит передаче взыскателю или реализации, или при исполнении судебного акта о конфискации имущества.

Арестованной недвижимостью нельзя распорядиться: продать, обменять, заложить, сдать в аренду и т.д.

Арест может быть произведен на основании вступившего в силу решения суда.

Суд или уполномоченный орган, наложившие арест (запрет) на недвижимое имущество, направляют в Росреестр в срок не более чем три рабочих дня заверенную копию акта о наложении либо о снятии ареста (запрета).

Арбитражный суд при принятии решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства или о признании гражданина банкротом направляет в орган регистрации прав в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения заверенную копию решения для погашения в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) записи об аресте имущества должника или гражданина.

Орган регистрации прав обязан в течение трех рабочих дней с даты поступления судебного акта или акта уполномоченного органа о наложении либо о снятии ареста (запрета) на недвижимое имущество внести сведения в ЕГРН.

Уведомление правообладателю о внесении сведений в ЕГРН с указанием документа-основания для государственной регистрации ареста (запрета) либо о снятии таких обеспечительных мер направляется в срок не позднее, чем пять рабочих дней со дня внесения сведений в единый реестр недвижимости.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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