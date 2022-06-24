За кражу 56 дорогих смартфонов в Перми осужден житель Свердловской области

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В начале года в Мотовилихе в отдел полиции поступило сообщение о краже дорогостоящих гаджетов из сетевого магазина. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, преступление произошло ночью.Неизвестный взломал дверь и проник в помещение через служебный вход. Он аккуратно вскрыл витрину со смартфонами, выбрал дорогостоящие гаджеты и ноутбук и сложил в рюкзак, а затем скрылся. Стоимость похищенной техники представители торговой сети оценили в 800 тысяч рублей.Сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого. 28-летнего жителя Свердловской области задержали в арендованной квартире в самом центре Перми. Это жилище он снял примерно за месяц до совершения преступления.Фигурант пояснил, что похищенные гаджеты он продал неизвестным лицам за 80 тысяч рублей. Половину вырученных денег оперативники изъяли в ходе обыска, остальные уроженец Первоуральска успел потратить на личные нужды.Уголовное дело в отношении злоумышленника возбудили по ч. 3 ст. 158 УК РФ, на время следствия его заключили под стражу. Мотовилихинский районный суд приговорил первоуральца к 3 годам и 1 месяцу в колонии особого режима. Также он обязан возместить владельцам магазина причиненный ущерб.