За кражу 56 дорогих смартфонов в Перми осужден житель Свердловской области
Пермский край: новости дня
В начале года в Мотовилихе в отдел полиции поступило сообщение о краже дорогостоящих гаджетов из сетевого магазина. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, преступление произошло ночью.
Неизвестный взломал дверь и проник в помещение через служебный вход. Он аккуратно вскрыл витрину со смартфонами, выбрал дорогостоящие гаджеты и ноутбук и сложил в рюкзак, а затем скрылся. Стоимость похищенной техники представители торговой сети оценили в 800 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого. 28-летнего жителя Свердловской области задержали в арендованной квартире в самом центре Перми. Это жилище он снял примерно за месяц до совершения преступления.
Фигурант пояснил, что похищенные гаджеты он продал неизвестным лицам за 80 тысяч рублей. Половину вырученных денег оперативники изъяли в ходе обыска, остальные уроженец Первоуральска успел потратить на личные нужды.
Уголовное дело в отношении злоумышленника возбудили по ч. 3 ст. 158 УК РФ, на время следствия его заключили под стражу. Мотовилихинский районный суд приговорил первоуральца к 3 годам и 1 месяцу в колонии особого режима. Также он обязан возместить владельцам магазина причиненный ущерб.
Неизвестный взломал дверь и проник в помещение через служебный вход. Он аккуратно вскрыл витрину со смартфонами, выбрал дорогостоящие гаджеты и ноутбук и сложил в рюкзак, а затем скрылся. Стоимость похищенной техники представители торговой сети оценили в 800 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого. 28-летнего жителя Свердловской области задержали в арендованной квартире в самом центре Перми. Это жилище он снял примерно за месяц до совершения преступления.
Фигурант пояснил, что похищенные гаджеты он продал неизвестным лицам за 80 тысяч рублей. Половину вырученных денег оперативники изъяли в ходе обыска, остальные уроженец Первоуральска успел потратить на личные нужды.
Уголовное дело в отношении злоумышленника возбудили по ч. 3 ст. 158 УК РФ, на время следствия его заключили под стражу. Мотовилихинский районный суд приговорил первоуральца к 3 годам и 1 месяцу в колонии особого режима. Также он обязан возместить владельцам магазина причиненный ущерб.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Ночью в Екатеринбурге сгорел автомобиль BMW
24 июня 2022
24 июня 2022