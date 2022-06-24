В Перми появились четыре новых прилавка для сельхозпродукции

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Новые торговые прилавки установлены в Индустриальном и Дзержинском районах Перми. Отметим, сейчас в городе установлен 61 специальный торговый прилавок, где пермяки могут продавать продукцию со своих дачных участков, собранные дикоросы, предметы народных промыслов.В департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми напомнили, что реализация проекта по установке специальных торговых прилавков направлена на ликвидацию стихийной уличной торговли и создание условий для обеспечения пермяков услугами торговли.Два новых прилавка появились на улице Геологов, 1 и два - на улице Докучаева, 24. Всего на территории Перми установлен 61 специальный торговый прилавок. Места для торговли предоставляются бесплатно. Для получения торгового места нужно направить заявление в адрес «Пермского бизнес-инкубатора» по электронной почте: incubatorperm@gmail.com или передать непосредственно сотруднику учреждения в день ведения торговой деятельности.