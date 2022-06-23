В Кизеле задолженность по заработной плате была погашена после вмешательства судебных приставов

10.32 Вторник, 28 июня 2022
Пермский край: новости дня
Судебные приставы Пермского края взыскали 100 тысяч рублей задолженности по оплате труда в пользу работника коммунальной службы.

В отделение судебных приставов по г. Кизелу и г. Александровску УФССП России по Пермскому краю обратилась гражданка с просьбой проконтролировать исполнение решения Комиссии по трудовым спорам МУП «Ключи 2015». Женщина предоставила сотрудникам ведомства удостоверение, на основании которого необходимо было взыскать с работодателя задолженность по заработной плате в размере 100 тысяч рублей.

Работники органов принудительного исполнения возбудили исполнительное производство, о чем уведомили директора организации-должника. Также руководитель предприятия был ознакомлен со сроками для добровольного исполнения, мерами принудительного взыскания и предупрежден об административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ за неисполнение законных требований судебного пристава.

Профилактическая беседа помогла добиться от должника оплаты всей суммы задолженности. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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