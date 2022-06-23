В Кизеле задолженность по заработной плате была погашена после вмешательства судебных приставов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Судебные приставы Пермского края взыскали 100 тысяч рублей задолженности по оплате труда в пользу работника коммунальной службы.В отделение судебных приставов по г. Кизелу и г. Александровску УФССП России по Пермскому краю обратилась гражданка с просьбой проконтролировать исполнение решения Комиссии по трудовым спорам МУП «Ключи 2015». Женщина предоставила сотрудникам ведомства удостоверение, на основании которого необходимо было взыскать с работодателя задолженность по заработной плате в размере 100 тысяч рублей.Работники органов принудительного исполнения возбудили исполнительное производство, о чем уведомили директора организации-должника. Также руководитель предприятия был ознакомлен со сроками для добровольного исполнения, мерами принудительного взыскания и предупрежден об административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ за неисполнение законных требований судебного пристава.Профилактическая беседа помогла добиться от должника оплаты всей суммы задолженности. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.