Управление Росреестра по Пермскому краю проведет вебинар для риэлторов
Пермский край: новости дня
28 июня 2022 года с 15.00 до 16.00 Управление Росреестра по Пермскому краю проводит в своей официальной группе «ВКонтакте» вебинар для риэлторов.
Эксперты Управления расскажут:
- о сделках, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению,
- особенностях регистрации договоров аренды зданий, помещений,
- разделе имущества супругов при разводе,
- праве преимущественной покупки при продаже комнаты,
- как узнать о наличии арестов на имущество,
- ответят на вопросы риелторов.
Вопросы можно задавать уже сейчас в комментариях к соответствующему посту в группе Управления Росреестра по Пермскому краю во «Вконтакте» https://vk.com/public49884202, а также в чате во время прямого эфира. Всех желающих приглашают подключиться к онлайн-событию.
Эксперты Управления расскажут:
- о сделках, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению,
- особенностях регистрации договоров аренды зданий, помещений,
- разделе имущества супругов при разводе,
- праве преимущественной покупки при продаже комнаты,
- как узнать о наличии арестов на имущество,
- ответят на вопросы риелторов.
Вопросы можно задавать уже сейчас в комментариях к соответствующему посту в группе Управления Росреестра по Пермскому краю во «Вконтакте» https://vk.com/public49884202, а также в чате во время прямого эфира. Всех желающих приглашают подключиться к онлайн-событию.
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