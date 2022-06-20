Управление Росреестра по Пермскому краю проведет вебинар для риэлторов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

28 июня 2022 года с 15.00 до 16.00 Управление Росреестра по Пермскому краю проводит в своей официальной группе «ВКонтакте» вебинар для риэлторов.Эксперты Управления расскажут:- о сделках, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению,- особенностях регистрации договоров аренды зданий, помещений,- разделе имущества супругов при разводе,- праве преимущественной покупки при продаже комнаты,- как узнать о наличии арестов на имущество,- ответят на вопросы риелторов.Вопросы можно задавать уже сейчас в комментариях к соответствующему посту в группе Управления Росреестра по Пермскому краю во «Вконтакте» https://vk.com/public49884202, а также в чате во время прямого эфира. Всех желающих приглашают подключиться к онлайн-событию.