В Перми ограничат движение по Петропавловской

13.04 Понедельник, 27 июня 2022
Пермский край: новости дня
Ограничение движения транспорта запланировано для реконструкции городской эспланады. С 2 до 18 июля будет временно ограничено движение транспорта по Петропавловской на участке от улицы Борчанинова до автобусной остановки «Попова». Тротуар во время работ по реконструкции будет полностью закрыт, поэтому одна полоса дороги будет отдана пешеходам.

Кроме того, с 19 июля до 3 августа будет временно ограничено движение транспорта по улице Петропавловской на участке от автобусной остановки «Попова» до улицы Попова. Здесь также одну полосу дороги уступят пешеходам.

Подрядчику, ООО «ТехДорГрупп», поручено обеспечить расстановку соответствующих дорожных знаков.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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