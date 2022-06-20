Участники турнира UralFC проведут открытую тренировку в «IMALL Эспланада»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

28 июня, во вторник, российский кикбоксер из Соликамска Сергей Пономарев и турецкий боец Сердар Йигит примут участие в открытой тренировке накануне профессионального супербоя в рамках дебютного турнира Международной лиги ММА и К-1 Ural Fighting Championship (UralFC). Генеральными спонсорами Лиги стали компании «Уралхим» и «Уралкалий».В шорт-листе мероприятия, которое пройдет в ТРЦ «IMALL Эспланада», заявлены все хедлайнеры турнира UralFC– Фабио Мальдонадо, Кирилл Сидельников, Диего Брандао, Олег Личковаха, Александра Митина и Присцилла Питбуль.У болельщиков будет уникальная возможность не только понаблюдать за формой спортсменов накануне дебютного турнира Лиги, но и взять заветный автограф, а также сделать фото с кумиром. Счастливчики же окажутся обладателями билетов на турнир UralFC.«Я чувствую большую ответственность, но и мотивация при этом у меня огромная. Стены дома помогают. Знаю, что все будут болеть за нас, и это придаёт сил и уверенности. Поддержка для меня очень важна. Сейчас перед боем у меня раздаётся очень много звонков, многие пишут и желают удачи. Я стараюсь от этого абстрагироваться, но приятно, когда за тебя переживает столько людей, –заявил лучший прикамский кикбоксер. – С Сердаром мы уже встречались по любителям в 2019 году, когда я победил его в четвертьфинале чемпионата мира, поэтому этот бой можно назвать ожидаемым реваншем. Я хочу доказать, что наша школа гораздо сильнее».Начало открытой тренировки– в 19.00. Вход бесплатный!1 июля на площадке УДС «Молот» в масштабном событии Ural FC заявлено более 20 боев по ММА, К-1 и любителям с участием лучших бойцов из 13 стран: Бразилии, Турции, Беларуси, Грузии, Ирана, Ирака, Афганистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и России. Прямая трансляция – на МАТЧ! БОЕЦ, МАТЧ ТВ.