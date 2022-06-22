Пора летних отпусков принесет радость далеко не всем пермякам

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Пермский край: новости дня
На сегодняшний день более 100 тысяч должников в Прикамье ограничены в праве выезда за пределы РФ, из них более 14 тысяч - неплательщики алиментов. Благодаря применению данной меры с начала года удалось взыскать почти 300 млн рублей.

Так, житель г. Красновишерска поставил под угрозу свою поездку за рубеж. Только своевременное информирование об имеющейся задолженности от судебных приставов уберегло мужчину от разочарования в аэропорту. Ранее гражданин заключил договор с кредитной организацией, но вскоре перестал исполнять свои обязательства. Итогом стал долг порядка 300 тысяч рублей.

Судебный приказ поступил на исполнение в отделение судебных приставов по г. Красновишерску УФССП России по Пермскому краю. Должнику выслали уведомление о возбуждении исполнительного производства, но письмо вернулось с отметкой: «Адресат по данному адресу не проживает». Для того чтобы убедиться в подлинности данной информации сотрудники ведомства лично вышли по адресу проживания неплательщика. В квартире удалось застать лишь мать мужчины, которая сообщила, что сын с ней вместе не проживает, и где он находится, ей неизвестно. Параллельно с выяснением актуального адреса, по которому можно найти должника, судебный пристав запретил совершение регистрационных действий с принадлежащим ему имуществом и наложил арест на расчетный счет, а также вынес постановление о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации.

Комплекс мер принудительного исполнения побудил мужчину незамедлительно связаться с судебными приставами. Оказалось, что прикамец собирается посетить Испанию, и наложенные ограничения могут встать между ним и красотами Средиземного моря. Уточнив в телефонном разговоре порядок оплаты задолженности, мужчина перевел всю сумму на депозитный счет отделения судебных приставов.
Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением. Все запреты и ограничения с гражданина были сняты.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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