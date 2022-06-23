Сергей Пономарев из Соликамска примет участие в основной сетке турнира Ural FC в Перми

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Определился полный состав участников первого турнира Международной лиги Ural Fighting Championship (Ural FC). Соревнования пройдут в Перми 1 июля. В ходе подготовки к турниру один из бойцов получил травму и был вынужден отказаться от участия. В итоге российский боец ММА Олег Личковаха выйдет на ринг против именитого бразильца Диего Брандао. Об этом генеральный директор Ural FC Радмир Габдуллин сообщил на презентации Лиги в Москве.Также в основной сетке турнира выступит прикамский боец Сергей Пономарев. Он встретится с турецким бойцом Сердаром Йигитом.Центральным боем вечера станет противостояние россиянина Кирилла Сидельникова и бразильца Фабио Мальдонадо.«У меня серьезный соперник. За его плечами огромное количество боёв, а главное – опыт выступления в UFC, где он дрался с самыми лучшими бойцами. К тому же он дрался с Федором Емельяненко, что придает предстоящему бою особое значение. Хочу завершить бой ярким нокаутом и порадовать болельщиков, а как получится, увидим уже совсем скоро», – рассказал Кирилл Сидельников.Ранее губернатор Дмитрий Махонин отмечал, что Пермский край не раз становился местом проведения больших спортивных событий. «Сегодня запланирована реализация крупных, амбициозных спортивных проектов. Это делается для того, чтобы Пермский край мог претендовать на большие спортивные соревнования и стать центром притяжения любителей спорта со всей страны», – отмечал Дмитрий Махонин.1 июля на площадке УДС «Молот» в масштабном событии Ural FC заявлено 22 боя по ММА, К-1 и любителям с участием лучших бойцов из 12 стран: Бразилии, Турции, Беларуси, Грузии, Ирана, Ирака, Афганистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и России.Генеральными спонсорами Ural FC выступили компании «Уралхим» и «Уралкалий».«Уралхим» и «Уралкалий» уделяют большое внимание развитию спорта и спортивных проектов в регионах присутствия, в особенности в Пермском крае. Турнир Ural FC - это лишь начало. Мы планируем проводить подобные мероприятия несколько раз в год, привлекать все больше и больше людей, помогать спортсменам развиваться и выступать в международных соревнованиях, рассказывать о том, какой путь они проходят, двигаясь к победе и доказывая, что именно они лучшие из лучших», - пояснил советник генерального директора по спорту и молодёжной политике АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий», генеральный директор Ural FC Радмир Габдуллин.Прямая трансляция турнира - на телеканалах МАТЧ ТВ и МАТЧ! БОЕЦ.