Благодаря «выделенке» автобусы четырех пермских маршрутов стали ездить быстрее

13.32 Пятница, 24 июня 2022
Пермский край: новости дня
Двигаться быстрее автобусам позволила выделенная полоса на переходе «Стахановская – Чкалова». С 23 июня соответственно скорректировано расписание автобусов №11, №13, №27, №62.

В департаменте транспорта администрации Перми рассказали, что с 6 июня автобусы ходят по выделенной полосе, поэтому уменьшилось время прохождения участка между остановками «Улица Самолетная» и «Улица Куйбышева». Раньше в график движения автобусов закладывались возможные задержки из-за дорожных заторов.

Также по просьбам пермяков будет скорректировано расписание движения трамвая №2. По будням отправление от конечной «Станция Осенцы» будет перенесено с 20:05 на 20:11. Изменения коснутся и автобуса №7 – его отправление от конечной остановки «микрорайон Верхняя Курья» по будням будет перенесено с 21:52 на 22:06.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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