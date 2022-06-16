В Прикамье по горячим следам раскрыли грабеж
Пермский край: новости дня
В Соликамске в дежурную часть полиции поступило заявление от 23-летней местной жительницы. Она сообщила, что неизвестный похитил у нее сотовый телефон стоимостью 35 тысяч рублей.
Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, установлено, что потерпевшая разместила на сайте объявление о продаже гаджета. Уже через несколько часов в переписку с ней вступил молодой человек, выразивший намерение купить телефон.
Фигурант настаивал на скорейшей встрече, объяснив, что хочет сделать подарок маме, у которой день рождения. Ближе к полуночи он приехал по указанному адресу. Едва телефон оказался у него в руках, молодой человек скрылся с ним в неизвестном направлении.
По горячим следам полицейские установили личность подозреваемого и задержали его в одном из садовых кооперативов. Это ранее судимый 18-летний житель Соликамска.
Как выяснилось, заполучив телефон, злоумышленник уехал в северную часть города, где продал гаджет своему знакомому за 13500 рублей. Вырученные деньги он потратил на личные нужды.
Органы дознания возбудили уголовное дело по факту грабежа. Соликамец находится под подпиской о невыезде.
Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, установлено, что потерпевшая разместила на сайте объявление о продаже гаджета. Уже через несколько часов в переписку с ней вступил молодой человек, выразивший намерение купить телефон.
Фигурант настаивал на скорейшей встрече, объяснив, что хочет сделать подарок маме, у которой день рождения. Ближе к полуночи он приехал по указанному адресу. Едва телефон оказался у него в руках, молодой человек скрылся с ним в неизвестном направлении.
По горячим следам полицейские установили личность подозреваемого и задержали его в одном из садовых кооперативов. Это ранее судимый 18-летний житель Соликамска.
Как выяснилось, заполучив телефон, злоумышленник уехал в северную часть города, где продал гаджет своему знакомому за 13500 рублей. Вырученные деньги он потратил на личные нужды.
Органы дознания возбудили уголовное дело по факту грабежа. Соликамец находится под подпиской о невыезде.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге пенсионерку, удерживающую в квартире беременную девушку, отправят в психбольницу
16 июня 2022
16 июня 2022