В Прикамье по горячим следам раскрыли грабеж

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Соликамске в дежурную часть полиции поступило заявление от 23-летней местной жительницы. Она сообщила, что неизвестный похитил у нее сотовый телефон стоимостью 35 тысяч рублей.Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, установлено, что потерпевшая разместила на сайте объявление о продаже гаджета. Уже через несколько часов в переписку с ней вступил молодой человек, выразивший намерение купить телефон.Фигурант настаивал на скорейшей встрече, объяснив, что хочет сделать подарок маме, у которой день рождения. Ближе к полуночи он приехал по указанному адресу. Едва телефон оказался у него в руках, молодой человек скрылся с ним в неизвестном направлении.По горячим следам полицейские установили личность подозреваемого и задержали его в одном из садовых кооперативов. Это ранее судимый 18-летний житель Соликамска.Как выяснилось, заполучив телефон, злоумышленник уехал в северную часть города, где продал гаджет своему знакомому за 13500 рублей. Вырученные деньги он потратил на личные нужды.Органы дознания возбудили уголовное дело по факту грабежа. Соликамец находится под подпиской о невыезде.