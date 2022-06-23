«Горьковка» открывает Летний читальный зал

Марина Осипова © Вечерние ведомости

27 июня на площадке перед Пермской краевой библиотекой им. А.М. Горького (ул. Ленина, 70) откроется Летний читальный зал. Он будет работать с понедельника по четверг с 12 до 16 часов по 4 августа, 6+.Ежедневно в Летнем читальном зале можно полистать свежие газеты, увидеть выставки книг и познавательные видеопрезентации. В 2022 году тема Летнего читального зала - «Культура и традиции народов Пермского края». Каждая неделя будет закреплена за одним из отделов «Горьковки» и посвящена истории и обычаям этносов Прикамья.В первые четыре дня пермякам предлагают совершить воображаемое путешествие по просторам Пермского края, узнать о праздниках и обрядах, устном народном творчестве, национальном костюме и гастрономических пристрастиях народов Прикамья. Библиотекари «Горьковки» представят книги, изданные в рамках научно-популярного проекта «Народы Перми: история и культура», объединяющего в себе труды пермских ученых-историков и этнографов. Это позволяет по-новому взглянуть на историю и роль ряда народов в развитии культуры Перми, ввести в научный оборот значительное количество неопубликованных ранее документов.29 и 30 июня на площадке перед библиотекой Горького покажут документальные фильмы о народах Пермского края, снятые группой KAMWApro во время этнографических экспедиций. По их итогам изданы музыкальные сборники «Антология традиционного фольклора народов Прикамья» и книга текстов на шести языках коренных народов Прикамья, которые также можно почитать в Летнем читальном зале.По традиции пройдет и акция «Книга в подарок», когда можно бесплатно забрать приглянувшуюся книгу домой. Стать читателем Летнего читального зала может каждый, наличие читательского билета не обязательно. В случае дождя площадка переносится в холл первого этажа «Горьковки».Летний читальный зал проводится при поддержке министерства культуры Пермского края.