В Прикамье судебные приставы проконтролировали восстановление имущественных прав детей

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Вселяясь в новоприобретенное жилье, прикамцы нередко забывают о грамотном оформлении сопутствующих документов. Вместе с тем прямая обязанность родителей, купивших недвижимость с использованием средств материнского капитала — выделить доли несовершеннолетним детям.Жительница пос. Верхнечусовские Городки Пермского края не учла нормы действующего законодательства и оказалась в суде в качестве ответчицы.Суд обязал гражданку оформить приобретенную жилплощадь в общедолевую собственность с несовершеннолетними 2005 и 2007 года рождения. Процессуальный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по г. Чусовому и Горнозаводскому району УФССП России по Пермскому краю.Сотрудник ведомства надлежащим образом уведомил должницу о возбуждении исполнительного производства, разъяснил порядок исполнения решения суда и предупредил об административной ответственности за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа.В скором времени женщина предоставила судебному приставу соглашение об оформлении в общую долевую собственность жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского капитала, и выписку из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах. Каждому из детей выделено по 1/3 доли в двухкомнатной квартире. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.