В Прикамье судебные приставы проконтролировали восстановление имущественных прав детей

10.10 Пятница, 24 июня 2022
Пермский край: новости дня
Вселяясь в новоприобретенное жилье, прикамцы нередко забывают о грамотном оформлении сопутствующих документов. Вместе с тем прямая обязанность родителей, купивших недвижимость с использованием средств материнского капитала — выделить доли несовершеннолетним детям.
Жительница пос. Верхнечусовские Городки Пермского края не учла нормы действующего законодательства и оказалась в суде в качестве ответчицы.

Суд обязал гражданку оформить приобретенную жилплощадь в общедолевую собственность с несовершеннолетними 2005 и 2007 года рождения. Процессуальный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по г. Чусовому и Горнозаводскому району УФССП России по Пермскому краю.

Сотрудник ведомства надлежащим образом уведомил должницу о возбуждении исполнительного производства, разъяснил порядок исполнения решения суда и предупредил об административной ответственности за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа.
В скором времени женщина предоставила судебному приставу соглашение об оформлении в общую долевую собственность жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского капитала, и выписку из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах. Каждому из детей выделено по 1/3 доли в двухкомнатной квартире. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В уральской столице мужчина выкинул из окна собственного сына
18 июня 2022
Молодая мама 2 детей погибла в Нижнем Тагиле в свой день рождения
23 июня 2022
Прокуратура обжаловала постановление суда Екатеринбурга об освобождении по УДО фотографа-убийцы
22 июня 2022
«КПРФ» назвала своего кандидата в губернаторы Свердловской области
18 июня 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
10:10 В Прикамье судебные приставы проконтролировали восстановление имущественных прав детей
13:18 В Пермском крае пройдет первый спортивно-музыкальный фестиваль White Fest
13:01 Пермские полицейские поймали «цветочного мошенника»
12:26 Ученые Пермского Политеха усовершенствовали работу электростанций с помощью нейросетей
12:01 В Перми повышаются штрафы за безбилетный проезд
09:48 Судебные приставы Прикамья добились выплаты заработной платы жителю Кисловодска
14:52 Разработка ученых Пермского Политеха позволит избежать коррозии оборудования на калийных рудниках
13:21 В Пермском ГАТУ проходит своп растений и книг
13:04 В Прикамье больница выплатит пациентке 200 тысяч рублей за отказ в проведении операции
13:00 В Росреестре Прикамья рассказали, как взять в аренду памятник культурного наследия
09:59 В Пермском крае предприятие по производству молочной продукции может лишиться имущества из-за долгов в бюджет
12:19 В Перми пройдет выставка работ учащихся художественной школы
12:13 Разработка молодых ученых Пермского Политеха повысит энергоэффективность нефтедобычи
12:06 Прикамский Росреестр вошел в топ-5 регионов по срокам регистрации недвижимости
12:00 В «Горьковке» открылась выставка к 60-летию Виктора Цоя
10:11 Жительница Косы симулировала умственную отсталость, чтобы не платить алименты
13:56 В Прикамье внук совершил ДТП на угнанной у деда машине
13:13 Региональный Росреестр подготовил доклад о состоянии и использовании земель в Прикамье
13:09 Проект студента Пермского Политеха поможет увеличить количество экспериментов в космосе
12:50 «22 июня – День памяти и скорби»: выставка в «Горьковке»
09:45 Труд во благо: пермяк выплатил крупный долг по алиментам
Все новости
11:34 Врио губернатора Рязанской области рассказал о тяжелом состоянии пострадавших в авиакатастрофе
10:50 В ЯНАО загорелся 13-й вагон пассажирского поезда, движение остановлено
10:13 Протесты в Эквадоре: полиция применяет слезоточивый газ, в магазинах нехватка продуктов
09:43 Baza: в Белгороде неизвестный бросил две бутылки с «коктейлями Молотова» в военкомат
09:09 В Рязанской области военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку, есть жертвы
18:10 «ВОЗ объявила пандемию оспы обезьян». Это правда?
17:03 Американская компания Nike официально заявила, что ее магазины в России больше не откроются
16:35 ЕСПЧ присудил российским заключенным в десяти регионах 215 500 евро
15:19 В Бурятии из-за короткого замыкания и пожара на ГРЭС без электричества остались 17 районов
14:42 В Москве 214 водителей скорой помощи выступили против низких зарплат
13:24 Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет
12:33 В Минобрнауки заявили, что хакерские атаки на российские вузы продолжаются
11:54 Чехия не будет выдавать визы гражданам России и Беларуси до марта 2023 года
11:29 Депутат Госдумы Журавлев попал в ДТП на мотоцикле в центре Москвы
11:00 РБК: ICAO заявила о проблемах с безопасностью авиаперелетов в России
09:28 В Латвии врачи вслед за учителями намерены провести забастовку с требованием повысить зарплаты
17:55 Госдума в третьем чтении приняла поправки в УК РФ, ужесточающие наказание за пытки
16:32 Во Владимирской области из-за детонации боеприпаса погибли трое военнослужащих и один гражданский
16:03 В Якутии пропал с радаров второй за сутки самолёт
15:42 Главный военный герольдмейстер ВС РФ рассказал о значении букв Z, V и О на технике
15:10 Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 920, более 600 человек пострадали
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK