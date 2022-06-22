В Пермском крае пройдет первый спортивно-музыкальный фестиваль White Fest

Марина Осипова © Вечерние ведомости

23-24 июля в Прикамье впервые состоится спортивно-музыкальный фестиваль White Fest. Он будет проходить в Кунгурском муниципальном округе, в окрестностях Белогорского монастыря.Для бегунов любого уровня, от новичков до профи, будет подготовлено пять увлекательных маршрутов с естественным рельефом. Также в программе – детский забег и дистанция для любителей северной ходьбы. Кроме того, спортсмены смогут принять участие в велогонке и соревнованиях по плаванию на открытой воде. Под открытым небом пройдет музыкальный фестиваль. К участию приглашаются все желающие.Трассы забега и велогонки пройдут по самым красивым местам Тулвинской возвышенности, общий финиш – у стен Белогорского монастыря. Участникам предстоит столкнуться с настоящим диким уральским лесом, увидеть потрясающую красоту хвойных и смешанных лесов Урала, маленьких речушек и бескрайних полей. Плавание в открытой воде – в живописном Бымовском пруду.Для всех участников забега будет организован палаточный и стартовый городок, бегунам и их группам поддержки будут предоставлены все удобства.Зарегистрироваться на мероприятие и получить дополнительную информацию можно здесь: https://whitefest.permrun.ru/.