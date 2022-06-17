Пермские полицейские поймали «цветочного мошенника»

13.01 Четверг, 23 июня 2022
Пермский край: новости дня
В Перми окончено расследование уголовного дела по обвинению 24-летнего жителя Курска в мошенничестве – преступления совершены в отношении 33 граждан, проживающих в различных субъектах РФ.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, следствие установило, что обвиняемый с телефона создал разные аккаунты в запрещенной сейчас в РФ соцсети. Там он размещал информацию о том, что у него есть срезы цветов различных видов и сортов и возможность их доставки в любые города страны. В аккаунтах фигурант публиковал фото и видео растений, которых у него на самом деле не было. Потерпевшие, увидев эти посты, перечисляли ему деньги в счет предоплаты за поставку цветов, после чего злоумышленник прекращал с ними связь. Цветы покупателям мужчина не доставлял, а деньгами распоряжался по своему усмотрению. Одной из потерпевших стала пермячка, которая перевела обвиняемому 26 тысяч рублей. Общий ущерб от действий фигуранта составил около 500 тысяч рублей.

Личность псевдофлориста установили сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №6 Управления МВД России по г. Перми. Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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