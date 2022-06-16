Ученые Пермского Политеха усовершенствовали работу электростанций с помощью нейросетей

12.26 Четверг, 23 июня 2022
Пермский край: новости дня
На базе конвертированных авиационных двигателей зачастую создают газотурбинные электростанции. Чтобы повысить качество выработки электроэнергии, специалисты проводят моделирование систем электроснабжения, используя классические модели. Но они действуют недостаточно быстро, и поэтому тестировать с их помощью различные алгоритмы управления неудобно и долго. Ученые Пермского Политеха предложили использовать для этого предварительно обученные искусственные нейросети. Разработка выполнена в рамках Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Исследователи создали программно-моделирующий комплекс «Нейродин», который позволяет получать нейросетевые математические модели газотурбинных электростанций. Его использование для моделирования сложных технологических систем поможет заменить иностранные аналоги, например, MATLAB-Simulink, считают ученые.

– Система автоматического управления позволяет повысить качество выработки электроэнергии, которую получают потребители. Используя модели, можно создать алгоритмы управления газотурбинными электростанциями и провести их компьютерные испытания. Наиболее критические режимы работы, которые могут возникнуть в процессе использования электростанции, затруднительно или невозможно воспроизвести в реальных условиях или на испытательном стенде. Для этого используют полунатурный стенд с математической моделью, которая «воссоздает» поведение электрической системы, – поясняет один из разработчиков, старший преподаватель кафедры «Электротехника и электромеханика» Пермского Политеха Григорий Килин.

По словам ученых, построить модель электрической системы довольно сложно, так как она включает большое количество взаимодействующих элементов. Из-за этого невозможно проводить компьютерные испытания быстро. Пермские исследователи нашли способ упростить модель, чтобы ускорить ее работу и повысить качество выработки электроэнергии.

– Мы предложили создавать для основных характерных режимов работы газотурбинной электростанции ряд быстродействующих нейросетевых моделей, воспроизводящих их с требуемой степенью адекватности. С их помощью можно быстрее тестировать работу алгоритмов автоматического управления. Модели мы разработали с помощью специально сконструированной искусственной нейронной сети. При этом для ее создания мы разработали оригинальную методику, которая позволяет выбирать рациональную архитектуру и гиперпараметры сети, нацеленные на решаемую задачу. Это тоже один из важных результатов наших исследований, – рассказывает научный руководитель разработчика, заведующий кафедрой «Электротехника и электромеханика» Пермского Политеха, ведущий научный сотрудник Центра аддитивных технологий центра коллективного пользования, доктор технических наук, доцент Борис Кавалеров.

Ученые Пермского Политеха разработали матмодель, включающую различных потребителей электроэнергии. По мнению исследователей, именно они определяют характер воздействия со стороны электрической системы на систему автоматического управления газотурбинной установкой. Необходимо также учитывать важные параметры в узлах нагрузки сети электроснабжения.

Исследование показало, что упрощенные модели на основе искусственных нейросетей работают корректно. Они могут быстро функционировать в составе полунатурных стендов в реальном времени. Предварительно обученные нейросети позволяют повысить точность моделей и качество электроэнергии для потребителя.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
На Производстве полиметаллов в Кировграде создали новую систему движения сырья
16 июня 2022
Прокуратура обжаловала постановление суда Екатеринбурга об освобождении по УДО фотографа-убийцы
22 июня 2022
Большая пробка образовалась на выезде из Академического в центр Екатеринбурга
14 июня 2022
«Сколково» и УГМК проведут отраслевую технологическую конференцию в Верхней Пышме
14 июня 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:18 В Пермском крае пройдет первый спортивно-музыкальный фестиваль White Fest
13:01 Пермские полицейские поймали «цветочного мошенника»
12:26 Ученые Пермского Политеха усовершенствовали работу электростанций с помощью нейросетей
12:01 В Перми повышаются штрафы за безбилетный проезд
09:48 Судебные приставы Прикамья добились выплаты заработной платы жителю Кисловодска
14:52 Разработка ученых Пермского Политеха позволит избежать коррозии оборудования на калийных рудниках
13:21 В Пермском ГАТУ проходит своп растений и книг
13:04 В Прикамье больница выплатит пациентке 200 тысяч рублей за отказ в проведении операции
13:00 В Росреестре Прикамья рассказали, как взять в аренду памятник культурного наследия
09:59 В Пермском крае предприятие по производству молочной продукции может лишиться имущества из-за долгов в бюджет
12:19 В Перми пройдет выставка работ учащихся художественной школы
12:13 Разработка молодых ученых Пермского Политеха повысит энергоэффективность нефтедобычи
12:06 Прикамский Росреестр вошел в топ-5 регионов по срокам регистрации недвижимости
12:00 В «Горьковке» открылась выставка к 60-летию Виктора Цоя
10:11 Жительница Косы симулировала умственную отсталость, чтобы не платить алименты
13:56 В Прикамье внук совершил ДТП на угнанной у деда машине
13:13 Региональный Росреестр подготовил доклад о состоянии и использовании земель в Прикамье
13:09 Проект студента Пермского Политеха поможет увеличить количество экспериментов в космосе
12:50 «22 июня – День памяти и скорби»: выставка в «Горьковке»
09:45 Труд во благо: пермяк выплатил крупный долг по алиментам
17:50 Оргкомитет по подготовке и проведению VII городского исторического форума «Город Пермь – 300 лет в истории России» провел первое заседание
Все новости
13:24 Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет
12:33 В Минобрнауки заявили, что хакерские атаки на российские вузы продолжаются
11:54 Чехия не будет выдавать визы гражданам России и Беларуси до марта 2023 года
11:29 Депутат Госдумы Журавлев попал в ДТП на мотоцикле в центре Москвы
11:00 РБК: ICAO заявила о проблемах с безопасностью авиаперелетов в России
09:28 В Латвии врачи вслед за учителями намерены провести забастовку с требованием повысить зарплаты
17:55 Госдума в третьем чтении приняла поправки в УК РФ, ужесточающие наказание за пытки
16:32 Во Владимирской области из-за детонации боеприпаса погибли трое военнослужащих и один гражданский
16:03 В Якутии пропал с радаров второй за сутки самолёт
15:42 Главный военный герольдмейстер ВС РФ рассказал о значении букв Z, V и О на технике
15:10 Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 920, более 600 человек пострадали
14:28 Губернатор Ростовской области: на территории нефтеперерабатывающего завода обнаружены фрагменты двух беспилотников
13:59 Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет
13:45 Больше четверти россиян не знает точную дату начала Великой Отечественной войны
12:38 В Ростовской области тушат пожар в теплообменнике Новошахтинского завода нефтепродуктов
12:10 С 22 июня проезд в электричках для детей до семи лет станет бесплатным во всех регионах РФ
10:50 В результате землетрясения в Афганистане погибли, по меньшей мере, 130 человек
10:08 В нескольких провинциях Эквадора ввели чрезвычайное положение из-за массовых протестов
09:37 В Вене открылась первая встреча подписантов нового Договора о запрещении ядерного оружия
18:59 В Грузии завершилась забастовка работников «Боржоми», стороны пошли на взаимные уступки
16:47 Минтруд признал, что безработица в России стала расти
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK