В Перми повышаются штрафы за безбилетный проезд

12.01 Четверг, 23 июня 2022
Пермский край: новости дня
Депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли доработанный между чтениями проект изменений в региональный закон об административных нарушениях.

Напомним, что в феврале глава города Перми внес в краевой парламент законодательную инициативу о повышении штрафов за безбилетный проезд. Законопроект предполагает увеличение штрафа за безбилетный проезд: с 500 до 2,5 тыс. руб. Штраф за повторное нарушение предлагается увеличить с 1 до 5 тыс. руб.

Таким образом, городские власти планируют сократить количество безбилетников в общественном транспорте, которое сейчас на бескондукторных маршрутах составляет 20 - 23%.

В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению принят ряд поправок депутатов, смягчающих наказание для владельцев безлимитных проездных, которые по каким-то причинам не приложили его к валидатору. При первом нарушении будет вынесено предупреждение, при повторном – штраф 500 рублей. В первой редакции проекта закона предполагался только денежный штраф. Кроме того, вступление в силу закона о штрафах за безбилетный проезд для этой категории пассажиров перенесли на сентябрь 2022 года. Именно тогда администрация Перми планирует разработать необходимый порядок подтверждения оплаты проезда.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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