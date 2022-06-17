В Перми повышаются штрафы за безбилетный проезд

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли доработанный между чтениями проект изменений в региональный закон об административных нарушениях.Напомним, что в феврале глава города Перми внес в краевой парламент законодательную инициативу о повышении штрафов за безбилетный проезд. Законопроект предполагает увеличение штрафа за безбилетный проезд: с 500 до 2,5 тыс. руб. Штраф за повторное нарушение предлагается увеличить с 1 до 5 тыс. руб.Таким образом, городские власти планируют сократить количество безбилетников в общественном транспорте, которое сейчас на бескондукторных маршрутах составляет 20 - 23%.В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению принят ряд поправок депутатов, смягчающих наказание для владельцев безлимитных проездных, которые по каким-то причинам не приложили его к валидатору. При первом нарушении будет вынесено предупреждение, при повторном – штраф 500 рублей. В первой редакции проекта закона предполагался только денежный штраф. Кроме того, вступление в силу закона о штрафах за безбилетный проезд для этой категории пассажиров перенесли на сентябрь 2022 года. Именно тогда администрация Перми планирует разработать необходимый порядок подтверждения оплаты проезда.