Судебные приставы Прикамья добились выплаты заработной платы жителю Кисловодска

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Компания ООО «Электрические и кабельные системы» из г. Чайковского Пермского края должна была южанину зарплату за два месяца в размере более 80 тысяч рублей. Не дождавшись положенных денег, мужчина уволился из ресурсоснабжающей компании по собственному желанию и обратился к служителям Фемиды за защитой своих прав. Суд обязал работодателя выплатить полную сумму задолженности и компенсировать экс-работнику моральный вред в размере 5 тысяч рублей.Исполнительный лист был предъявлен по месту нахождения организации-должника - в отдел судебных приставов по г. Чайковскому УФССП России по Пермскому краю. Сотрудники ведомства возбудили исполнительное производство, о чем незамедлительно уведомили представителей организации. Также руководителя ООО предупредили о перспективе уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ в случае уклонения от исполнения решения суда. Не дожидаясь наступления негативных последствий и не желая выплачивать исполнительский сбор за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа, директор компании в кратчайшие сроки погасил финансовые обязательства перед бывшим сотрудником. Работнику органов принудительного исполнения был предоставлен платежный документ, подтверждающий перевод денежных средств.Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.