Судебные приставы Прикамья добились выплаты заработной платы жителю Кисловодска
Пермский край: новости дня
Компания ООО «Электрические и кабельные системы» из г. Чайковского Пермского края должна была южанину зарплату за два месяца в размере более 80 тысяч рублей. Не дождавшись положенных денег, мужчина уволился из ресурсоснабжающей компании по собственному желанию и обратился к служителям Фемиды за защитой своих прав. Суд обязал работодателя выплатить полную сумму задолженности и компенсировать экс-работнику моральный вред в размере 5 тысяч рублей.
Исполнительный лист был предъявлен по месту нахождения организации-должника - в отдел судебных приставов по г. Чайковскому УФССП России по Пермскому краю. Сотрудники ведомства возбудили исполнительное производство, о чем незамедлительно уведомили представителей организации. Также руководителя ООО предупредили о перспективе уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ в случае уклонения от исполнения решения суда. Не дожидаясь наступления негативных последствий и не желая выплачивать исполнительский сбор за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа, директор компании в кратчайшие сроки погасил финансовые обязательства перед бывшим сотрудником. Работнику органов принудительного исполнения был предоставлен платежный документ, подтверждающий перевод денежных средств.
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
Исполнительный лист был предъявлен по месту нахождения организации-должника - в отдел судебных приставов по г. Чайковскому УФССП России по Пермскому краю. Сотрудники ведомства возбудили исполнительное производство, о чем незамедлительно уведомили представителей организации. Также руководителя ООО предупредили о перспективе уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ в случае уклонения от исполнения решения суда. Не дожидаясь наступления негативных последствий и не желая выплачивать исполнительский сбор за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа, директор компании в кратчайшие сроки погасил финансовые обязательства перед бывшим сотрудником. Работнику органов принудительного исполнения был предоставлен платежный документ, подтверждающий перевод денежных средств.
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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