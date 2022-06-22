Разработка ученых Пермского Политеха позволит избежать коррозии оборудования на калийных рудниках

14.52 Среда, 22 июня 2022
Пермский край: новости дня
В теплое время года на калийных рудниках образуется избыточная влага. Воздух попадает в шахту и охлаждается, выпадение влаги и соляные породы создают условия для коррозии оборудования. Это ухудшает устойчивость выработок и приводит к размыванию почвы. Использовать теплотехнические средства для осушения воздуха затратно, поэтому сейчас применяют системы автоматического проветривания рудников. Ученые Пермского Политеха и Горного института УрО РАН усовершенствовали процессы их работы. Разработка позволяет автоматически управлять микроклиматом и предотвращать появление влаги в шахте.

Исследователи выполнили работу при финансовой поддержке РНФ. Системы осушения уже внедрили на всех рудниках ОАО «Беларуськалий».

– На калийных рудниках проблема излишней влажности особенно актуальна. В воздухе и на почве образуются агрессивные компоненты, которые наносят значительный ущерб на всех участках шахты. Выпадение влаги приводит к коррозии и аварийности оборудования и транспорта, нарушениям в системах автоматики и энергоснабжения. Из-за накопления конденсата горным машинам, которые доставляют рабочих до забоев, зачастую сложно проезжать. Кроме того, физико-механические свойства горных пород ухудшаются из-за того, что они впитывают влагу. Выработки и залежи становятся менее устойчивыми, что повышает опасность работ в этом месте, – поясняет один из разработчиков, профессор кафедры «Разработка месторождений полезных ископаемых» Пермского Политеха, доктор технических наук Артем Зайцев.

По словам ученых, использование специальных средств осушения или охлаждения воздуха требует неоправданно больших затрат или разработки дополнительного оборудования.

– Создать наиболее эффективные и надежные системы вентиляции можно с помощью систем автоматического управления проветриванием. Они позволяют исключить избыточную подачу воздуха в шахту. Эти системы помогут улучшить распределение воздуха, что повысит безопасность горных работ и сократит энергозатраты на вентиляцию рудника, – рассказывает ученый.

Исследователи изучили работу систем автоматического управления проветриванием на руднике. Они выяснили, что количество конденсата в теплое время года определяется расходом воздуха, его микроклиматическими параметрами и температурой горных пород. Ученые доказали, что автоматическое управление позволяет распределять воздух на рудниках более равномерно и снижать его влажность. Кроме того, перемещение систем проветривания ближе к вертикальным выработкам помогает осушать большее количество помещений, считают ученые.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В День памяти и скорби в Свердловской области включат сирены системы оповещения
22 июня 2022
«Святогор» профинансировал ремонт флюорографического кабинета в больнице Красноуральска
22 июня 2022
На Производстве полиметаллов в Кировграде создали новую систему движения сырья
16 июня 2022
В Первоуральске «Hyundai Solaris» провалилась в яму
18 июня 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:52 Разработка ученых Пермского Политеха позволит избежать коррозии оборудования на калийных рудниках
13:21 В Пермском ГАТУ проходит своп растений и книг
13:04 В Прикамье больница выплатит пациентке 200 тысяч рублей за отказ в проведении операции
13:00 В Росреестре Прикамья рассказали, как взять в аренду памятник культурного наследия
09:59 В Пермском крае предприятие по производству молочной продукции может лишиться имущества из-за долгов в бюджет
12:19 В Перми пройдет выставка работ учащихся художественной школы
12:13 Разработка молодых ученых Пермского Политеха повысит энергоэффективность нефтедобычи
12:06 Прикамский Росреестр вошел в топ-5 регионов по срокам регистрации недвижимости
12:00 В «Горьковке» открылась выставка к 60-летию Виктора Цоя
10:11 Жительница Косы симулировала умственную отсталость, чтобы не платить алименты
13:56 В Прикамье внук совершил ДТП на угнанной у деда машине
13:13 Региональный Росреестр подготовил доклад о состоянии и использовании земель в Прикамье
13:09 Проект студента Пермского Политеха поможет увеличить количество экспериментов в космосе
12:50 «22 июня – День памяти и скорби»: выставка в «Горьковке»
09:45 Труд во благо: пермяк выплатил крупный долг по алиментам
17:50 Оргкомитет по подготовке и проведению VII городского исторического форума «Город Пермь – 300 лет в истории России» провел первое заседание
17:49 В проекте Молодежного парламента Перми «Экозабег» приняли участие более 500 горожан
14:46 В Пермском музее кукол открылась выставка «Многоликое Прикамье» о коренных народах нашего края
13:59 В Перми ограничат движение по улице Уинской
13:49 Студент Пермского Политеха разработал приложение для изучения языка Python
10:29 В Перми пятнадцатилетнего мальчика изъяли у асоциальной матери
Все новости
16:32 Во Владимирской области из-за детонации боеприпаса погибли трое военнослужащих и один гражданский
16:03 В Якутии пропал с радаров второй за сутки самолёт
15:42 Главный военный герольдмейстер ВС РФ рассказал о значении букв Z, V и О на технике
15:10 Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 920, более 600 человек пострадали
14:28 Губернатор Ростовской области: на территории нефтеперерабатывающего завода обнаружены фрагменты двух беспилотников
13:59 Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет
13:45 Больше четверти россиян не знает точную дату начала Великой Отечественной войны
12:38 В Ростовской области тушат пожар в теплообменнике Новошахтинского завода нефтепродуктов
12:10 С 22 июня проезд в электричках для детей до семи лет станет бесплатным во всех регионах РФ
10:50 В результате землетрясения в Афганистане погибли, по меньшей мере, 130 человек
10:08 В нескольких провинциях Эквадора ввели чрезвычайное положение из-за массовых протестов
09:37 В Вене открылась первая встреча подписантов нового Договора о запрещении ядерного оружия
18:59 В Грузии завершилась забастовка работников «Боржоми», стороны пошли на взаимные уступки
16:47 Минтруд признал, что безработица в России стала расти
16:17 В Кремле поприветствовали поступок Муратова с продажей Нобелевской медали ради помощи украинским беженцам
14:46 В Орле возбудили уголовное дело о «фейках» о российской армии на общественника Сергея Носова
14:01 В ФСБ сообщили о 43 подпольных оружейных мастерских, обнаруженных в 38 регионах
13:06 Губернатор Ставрополья сообщил о подтвержденном случае сибирской язвы в регионе
12:37 МЧС: поиски пропавшего в Якутии АН-2 осложняются плохой видимостью
12:14 В Польше глава правящей партии Качиньский ушел в отставку с поста вице-премьера
11:53 В Москве намерены провести митинг в знак солидарности с «Вечерними ведомостями» и в поддержку свободы прессы
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK