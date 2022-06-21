В Пермском ГАТУ проходит своп растений и книг
Пермский край: новости дня
С 22 июня в Пермском аграрно-технологическом университете (улица Петропавловская, 23, актовый зал) для всех желающих пройдет своп для обмена растениями и книгами.
До конца июня каждый житель Перми может принести любые комнатные растения, цветочные горшки, а также книги и забрать любые понравившиеся совершенно бесплатно. Не обязательно покупать новые растения и книги, ведь ими можно делиться и обмениваться! Это не только приятно и интересно, но и экологично, ведь все участники мероприятия получат возможность забрать книгу или растение из свопа бесплатно и дать им вторую жизнь.
На своп можно принести:
Живые растения в горшках;
Книги – бумажные, целые, в хорошем состоянии;
Специально для свопа учебно-научным центром «Липогорье» были предоставлены однолетние красочные цветы петунии (Petunia). Участники свопа смогут забрать их с собой, чтобы самостоятельно высадить в саду или на балконе.
До конца июня каждый житель Перми может принести любые комнатные растения, цветочные горшки, а также книги и забрать любые понравившиеся совершенно бесплатно. Не обязательно покупать новые растения и книги, ведь ими можно делиться и обмениваться! Это не только приятно и интересно, но и экологично, ведь все участники мероприятия получат возможность забрать книгу или растение из свопа бесплатно и дать им вторую жизнь.
На своп можно принести:
Живые растения в горшках;
Книги – бумажные, целые, в хорошем состоянии;
Специально для свопа учебно-научным центром «Липогорье» были предоставлены однолетние красочные цветы петунии (Petunia). Участники свопа смогут забрать их с собой, чтобы самостоятельно высадить в саду или на балконе.
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