В Пермском ГАТУ проходит своп растений и книг

Марина Осипова © Вечерние ведомости

С 22 июня в Пермском аграрно-технологическом университете (улица Петропавловская, 23, актовый зал) для всех желающих пройдет своп для обмена растениями и книгами.До конца июня каждый житель Перми может принести любые комнатные растения, цветочные горшки, а также книги и забрать любые понравившиеся совершенно бесплатно. Не обязательно покупать новые растения и книги, ведь ими можно делиться и обмениваться! Это не только приятно и интересно, но и экологично, ведь все участники мероприятия получат возможность забрать книгу или растение из свопа бесплатно и дать им вторую жизнь.На своп можно принести:Живые растения в горшках;Книги – бумажные, целые, в хорошем состоянии;Специально для свопа учебно-научным центром «Липогорье» были предоставлены однолетние красочные цветы петунии (Petunia). Участники свопа смогут забрать их с собой, чтобы самостоятельно высадить в саду или на балконе.